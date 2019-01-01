Aykut Kocaman: Gole kadar iyi oynadık ama daha iyi olmalı

Aykut Kocaman, takımının evinde Rizespor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 26. hafta maçında Atiker , konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0 mağlup oldu.

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının yenilgiyle ayrıldığı karşılaşmayı yorumladı.

Uzun süredir kazanamadıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "6 haftalık kazanamama periyodunu çevirme amacıyla başladık. Bunun gerginliği saha içierisinde de gözüküyordu. Özellikle maçından sonra enerji kaybı yaşadık ve toparlanma süreci uzun sürdü." ifadelerini kullandı.

Maçın gidişatını değerlendiren Kocaman, "Rakibi kalesine itebilirsek etkili olabilirdik ama tam tersi oldu. Maçın başında geri düşünce özgüven kaybı daha da arttı." dedi ve ekledi:

"Bu ülkenin en güzel stadlarından birisinde oynuyoruz ama bu stada yakışmayan bir zemin var. Topu hareket ettirmeyi zorlaştıran zemine seyircinin tepkisi eklenince yıkım oldu."

Takımının ikinci yarı gösterdiği performansa da değinen Aykut Kocaman, "İkinci yarıda gole kadar iyi oynadık ama çok daha iyi olması lazım. Golden ve Skubic'in atılmasından sonra zaten tahribatı azaltmaya çalıştık. Rizespor'u tebrik ediyorum." diyerek basın toplantısını tamamladı.

Atiker Konyaspor, bu mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı.