Aykut Kocaman'dan çarpıcı Ali Koç sözleri: "Beni çok kırdı"

Sarı-lacivertlilerin eski teknik patronu Aykut Kocaman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yıllar sonra sürpriz bir itirafta bulundu.

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Sarı-lacivertlilerle 4 kupa kaldırdı

Kocaman, Ali Koç'un kendisini kırdığı olayı anlattı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, MertolTV YouTube kanalında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili itiraflarda bulundu. Aykut Kocaman, Ali Koç'un kendisini ima ederek söylediklerine kırıldığını dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Aykut Kocaman, MertolTV YouTube kanalında şunları söyledi: "Ali Koç isim vermedi ama beni ima ederek veri hırsızlığı yaptığımızı, benim antrenör arkadaşlarımın, teknik direktörü gönderip bana yer açmak istediklerini söylemesi ve benzer şeyler ima etmesi beni çok kırdı. Benim gibi birisini böyle suçlaması, suçlayabiliyor olması gerçekten çok incitici, kırıcıydı."

BÜYÜK RESİM: Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 1 kez Süper Lig, 1 kez Süper Kupa ve 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe'nin başına ilk olarak 2009/10 sezonunda geçen Aykut Kocaman, 2013 Haziran'da sarı-lacivertlilere veda etmişti.

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2017-18 sezonunun başında yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başlayan deneyimli antrenör, 2018 yazında sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı.

Aykut Kocaman, Başakşehir'e veda ettiği Ekim 2021'den bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı ve hala kulüpsüz.