Aykut Kocaman: Bizi sahadan silmeyi başardılar

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding , namağlup geldiği İzmir deplasmanında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın tüm bölümünde 'nin daha etkili olduğunu belirterek, "Maç A'dan Z'ye Göztepe'nin hakkıydı" dedi.

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Hiçbir alanda maça ortak olamadıklarını anlatan Kocaman, "Maçı çevirebilecek duygu ve düşünceye sahip olamadık. Göztepe ihtiyacına uygun bir şekilde oynadı" yorumunu yaptı.

Aykut Kocaman, Göztepe'nin gördüğü kırmızı kartın kendileri açısında Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için unutulmayacak gecelerden birisiydi. Özellikle kaybetmekten dolayı söylemiyorum. 10 kişi kaldıktan sonraki halimiz utanç vericiydi. İlk şutumuzu frikikten attık. Beto en rahat maçlarından birisini oynadı. Ömer Ali ve Alper'in ortaları vardı. Ne yaptığını bilmeyen sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalışan takım halindeydik. Bu takım adına ve benim adına utanç vericiydi. Uzun dönemdir böyle bir şey olmamıştı. Bir şekilde bizi sahadan silmeyi başardılar"