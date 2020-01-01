Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya'ya transfer oldu

Çekya ekibi Pribram, Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Son olarak Sakaryaspor forması giyen eski Galatasaraylı Aydın Yılmaz kariyerine Çekya’da devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı duyurdu.

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Pribram ayrıca bir dönem altyapısında forma giyen Erdi Şehit’in de transfer edildiğini açıkladı.

Kulüp başkanı Jaroslav Starka yaptığı açıklamada “Ligde kalmamız için takımımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. İki futbolcu da oldukça ilginç geçmişlere sahip Aydın Yılmaz uzun yıllar ’da başarıyla oynadı. Avrupa Kupaları’nda görev yaptı. Erdi Şehit de Fenerbahçe’nin genç takımlarında oynadı” diye konuştu.

Pribram, Çekya Ligi'nde 20 maç itibariyle topladığı 13 puanla son sırada yer alıyor.