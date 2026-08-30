Ayase Ueda’nın önümüzdeki günlerde Feyenoord’dan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Bunu kulübü yakından takip eden muhabir Martijn Krabbendam, Voetbal International adına duyurdu.

Japon forvetin, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir kulübün ciddi ilgisi altında olduğu belirtiliyor. Bunun hangi kulüp olduğu ise açıklanmıyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin bu transfer döneminin başlarında Ueda’ya ilgi gösterdiği biliniyor. Sarı-lacivertliler, hafta başında Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına katılma hakkı kazanmıştı. Ueda’nın adı Ipswich ile de anılmıştı, ancak İngiliz ekibinin bu transferde ilerleme kaydetmesi beklenmiyor.

Krabbendam’a göre Ueda’nın Feyenoord formasıyla son maçına çıkmış olma ihtimali yüksek. Bu da pazar günü ADO Den Haag karşısında oynanan mücadeleydi. Ueda, 2-2 biten karşılaşmada takımının skoru 2-1’e getiren golünü kaydetti.

Feyenoord, Nacho Ferri’yi yeni bir santrfor olarak kadrosuna kattı, ancak ilk performanslarının ardından Ueda’nın yerini dolduracak ideal isim olup olmadığı hâlâ soru işareti. Ayrıca Casper Tengstedt’in Toulouse’a ayrılacak olması nedeniyle Shaqueel van Persie, eldeki tek diğer santrfor konumunda.

Bu nedenle Dévy Rigaux’nun transfer piyasasında yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, pazar günü ESPN kameralarına yaptığı açıklamada, “Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

Van Bronckhorst, “Dévy’nin bununla meşgul olduğu açık ve ben de bir şeylerin olmasını umuyorum. Oyuncu almak için bunun finansal açıdan mümkün olup olmadığına bakmak kulübün işi, benim değil” ifadelerini kullandı.