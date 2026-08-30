Ayase Ueda, De Telegraaf'ın haberine göre Feyenoord'dan ayrılarak LOSC Lille'e transfer olacak. Fransız devi, Roterdam ekibinin golcüsü için en az 20 milyon avro ödeyecek ve böylece oyuncu, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala istediği transfere kavuşacak.

Pazar günü daha önce Algemeen Dagblad da Lille'in Ueda'ya ciddi ilgi gösterdiğini yazmıştı. Gazete o aşamada nihai adres konusunda henüz kesin konuşmazken, De Telegraaf ve Feyenoord Transfermarkt'a göre 28 yaşındaki forvetin Fransa'ya gideceği artık kesinleşti.

Feyenoord ile Lille arasındaki mali anlaşmanın tam olarak nasıl şekillendiği ise henüz netlik kazanmış değil.

ADO Den Haag maçının ardından Voetbal International aracılığıyla Ueda'nın büyük ihtimalle Feyenoord formasıyla son maçına çıktığı da ortaya çıkmıştı. Uzun süre santrfor için somut bir ilgi yoktu, ancak Lille artık işi bitirdi.

Ueda, pazar öğleden sonra De Kuip'te ADO Den Haag karşısında yine sahaya çıktı. Japon oyuncu golünü attı ve Feyenoord'un 2-2'lik beraberliği almasına katkı sağladı.

Forvet oyuncusu geçen sezon kendisini açık şekilde gösterdi. Ueda, Eredivisie'de gol kralı oldu ve güçlü geçen sezonunu şimdi Lille'e transfer olarak taçlandırmaya hazırlanıyor.

Üstelik Ueda, Fransız kulübünde Avrupa'nın en üst düzey sahnesinde oynamaya da devam edecek. Lille bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor.

Bu transfer döneminde daha önce Fenerbahçe de Feyenoord'un santrforuna ciddi ilgi göstermişti. Ancak Türk kulübü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattıktan sonra bu iddialar arka planda kaldı.