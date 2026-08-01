“Son haftalarda hakkımda çok şey yazıldı ve özellikle son günlerde çok sayıda söylenti çıktı, ayrıca gerçekten çok fazla teklif de aldım” diyen Amiri, cumartesi akşamı Mainz’ın Tirol’deki kampı sırasında düzenlenen bir taraftar buluşmasında sözlerine şöyle devam etti: “Ama bugün ailemle birlikte kesin olarak burada kalmaya karar verdim.”

Daha fazla söze gerek kalmadı; çok sayıdaki taraftar büyük bir coşkuyla karşılık verdi, ayakta alkışlar yükseldi ve “Mainzer” tezahüratları yapıldı.

Amiri’nin FSV’ye bağlılığını açıklaması gerçekten sürpriz oldu, zira Sport Bild kısa süre önce Dünya Kupası katılımcısının RB Leipzig ile anlaşmaya vardığını yazmıştı.

Amiri, Ocak 2024’te Bayer Leverkusen’den 1 milyon euro karşılığında Mainz’a geldi ve o tarihten bu yana piyasa değerini yeniden belirgin şekilde artırdı. 05er formasıyla 82 maçta 26 gol attı ve 13 golün de hazırlayıcısı oldu. Almanya Milli Takımı’nda ise bugüne kadar 13 A milli maça çıktı (1 gol, 1 asist). Mainz ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Amiri’nin sevindirici mesajından önce, teknik direktör Urs Fischer’in takımı yaz dönemindeki beşinci hazırlık maçına çıktı. Serie A ekibi Udinese Calcio karşısında 1-3 geriye düşen Mainz, buna rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.