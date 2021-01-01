Avusturya'ya kaptırdığımız mücevher: Yusuf Demir

A Milli Takım tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Yusuf Demir, gelecek yıllarda Avrupa futboluna damga vuracak.

YORUM | Burak Özdemir @burakozdemr

Son yıllarda birçok yetenekli futbolcu çıkaran Avusturya futbolunda son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında bir Türk geliyor. Bu isim Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir... A Milli Takım tercihini yapan Yusuf Demir, Türkiye A Milli Takımı için çok büyük bir kayıp oldu.

Şimdi farkedilmese de ilerleyen yıllarda nasıl bir yeteneği Avusturya'ya kaptırdığımızı anlayacağız.

17 yaşında olmasına rağmen doğrudan ilk 11 oyuncusu olan Yusuf, A Takım formasını ilk olarak 14 Aralık 2019'da deplasmanda oynanan Admira Wacker maçında giydi. Genç oyuncu o gün 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Rapid Wien Teknik Direktörü Dietmar Kihbauer genç oyuncuya bu sezon 18'i lig, 4'ü Avrupa Ligi, 2'si Avusturya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 25 maçta görev verdi. Genç yıldız adayı bu maçlarda 6 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

Saha için konumu ve özellikleri

Yusuf Demir, hücümun her bölgesinde oynama yeteneğine sahip... Kariyerinde en çok oynadığı bölge 10 numara ve sağ kenar forvet olan Yusuf Demir, Rapid Wien'de sağ açık ve sağ kenar forvet olarak oynadığı maçlarda daha fazla öne çıkıyor. 17 yaşındaki oyuncu 10 numara olarak görev aldığında da genelde sağ kanada doğru kaydığını da gözlemliyoruz.

En fazla dripling yapan ikinci isim

Yusuf Demir'in öne çıkan en önemli özelliği driblingleri olarak gösterilebilir. Avusturya Bundesliga'da 90 dakika başına en fazla dripling yapan isim olan Yusuf, OPTA verilerine göre; denediği 44 driplingin 27'inde başarı gösterdi. Dripling başarı yüzdesi % 61,36 harika bir oran...

1'e 1'lerde de çok etkili olan Yusuf, topla birlikte ani yön değişimleri ve ikili mücadelelerde omuzlarını etkili kullanışıyla dikkat çekiyor.

Genç oyuncu, ligde toplamda 119 ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelelerin 63'sini kazanırken 56'sını ise kaybetti. İkili mücadele kazanma oranı ise % 53.

Şut analizi

Yusuf Demir bu sezon Avusturya Bundesliga'da 18 karşılaşmada forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda toplamda 21 kez kaleyi yokladı.

Şutların 11'i hedefi bulurken, 8'i ise isabetsiz oldu. 2 şut ise rakip savunma tarafından bloke edildi. Yusuf'un kaleyi bulan şutlarının 8'i ceza alanı içerisinden 3'ü ise ceza sahası dışından atıldı. Ligde üç gol atmayı başaran Yusuf'un gollerinin üçü de sol ayağından çıkan şutlardan geldi.

Pas analizi

Hücum oyuncusu olması sebebiyle oyunu daha çok rakip yarı alanda oynayan Yusuf, bu sezon rakip yarı alanda toplamda 177 pas yaptı. Bu pasların 144'ü isabetli, 33'ü ise isabetsiz pas oldu. Yusuf'un rakip yarı alanda pas başarı yüzdesi % 81,36...

Kapalı savunmaları açma konusunda yetenekli olan Yusuf aynı zamanda takım arkadaşlarına boşluklar yaratma konusunda da çok iyi...

Çok rahat faul alan Yusuf top süremeyi ve içeri katetmeyi seviyor. Sağ kanattan topla buluştuğu anda içeri kat ederek sol ayağıyla yaptığı vuruşlarla tehlike yaratabiliyor. Bu özelliğiyle Arjen Robben'i andırıyor.

Zayıf yönleri

Yusuf Demir'in elbette zayıf yönleri de bulunuyor. Bunların başında ise hava topları geliyor. 1.73 boyundaki oyuncu 17 yaşında olduğu için vücut olarak da hala gelişim sürecinde ilerleyen yıllarda bu açığını kapatabilir.

Savunmaya yardım konusunda da eksikleri bulunan Yusuf Demir'in, takım savunmasına da katkı veren bir hücum oyuncusu olmaya evrilmesi gerekir.

Avrupa devlerinin listesinde

Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devi scoutları Yusuf Demir'i yakından takip ediyor.

Elbetteki bu ilgi 17 yaşındaki bir gencin üzerinde baskı oluşturacaktır. Yusuf bu baskıyla başa çıkabilir ve gelişimine devam edebilirse ilerleyen yıllarda adından çok daha fazla söz ettirecektir.