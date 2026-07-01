Avustralya'nın yıldızı: Mısır karşısında laneti kırmayı hedefliyoruz

Avustralyalı futbolcu Edin Hrustić, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Mısır ile karşılaşacağı maçta, Dünya Kupası eleme turlarında ilk galibiyetini elde etmek amacıyla tarihine yeni bir sayfa yazmayı hedeflediğini vurguladı.

Avustralya milli takımı, önceki Dünya Kupası katılımlarında eleme maçlarında hiçbir galibiyet elde edememesi nedeniyle pek çok kişinin “lanet” olarak nitelendirdiği durumu sona erdirmeyi umuyor; bu da Mısır ile yapılacak karşılaşmaya takım açısından tarihi bir önem kazandırıyor.

Hrustić, milli takımının bu başarıyı elde edebileceğine olan güvenini dile getirerek, takımın turnuvadaki hedeflerine sınır koymadığını vurguladı.

Avustralya’nın “Nine” sitesinde yer alan açıklamalarında orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Bir gün bu (eleme maçını kazanmak) gerçekleşecek, neden bu gün bizim için olmasın? Eğer o gün senin gününse, turu geçersin; belki de ertesi gün de senin günün olur.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Fırsatı kendin yaratmalısın; biz de bunun için mücadele edeceğiz ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız."

Hrustić, Avustralya milli takımının penaltı atışlarına kadar her türlü senaryoya hazır olduğunu vurgulayarak, teknik ekip ve oyuncuların Mısır maçı için iyi hazırlandıklarını belirtti.

Avustralyalı oyuncu, ülkesinin taraftarlarına da esprili bir mesaj göndererek, Avustralya saatiyle Cumartesi sabahı oynanacak maçı izlemek için gece uyanık kalmalarını istedi ve şöyle dedi:

> “Cuma akşamı dışarı çıkın, kulüpten sabah saat 3’te ayrılın ve sabah saat 4’teki maça hazır olun.”

Avustralya Milli Takımı, Mısır engelini aşıp son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Bu, Dünya Kupası eleme turlarında galibiyet elde ederek tarihinde ilk kez başaracağı bir başarı olacak.

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