Avustralya maçı öncesinde Mısır kampından üzücü bir haber

Mısır Milli Takımı kampına, yarın Cuma günü Dallas Stadyumu’nda 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde, bu sabah Perşembe günü üzücü bir haber ulaştı.

Mısır Milli Takımı, Yeni Zelanda’yı 3-1 yenip Belçika ve İran ile aynı skorla (1-1) berabere kalarak grubunda 5 puanla ikinci sırada yer aldı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına yükseldi.

Ancak Avustralya ile oynanacak bu heyecanla beklenen maç öncesinde, Mısır Milli Takımı Genel Teknik Direktörü Tarek Süleyman, kardeşinin vefat haberini aldı ve bu haber, Firavunlar'ın Teknik Direktörü Hüsam Hasan'ın yardımcısını derin bir üzüntüye boğdu.

Mısır Futbol Federasyonu da Tarek Süleyman’a kardeşinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi ve “Facebook” üzerinden yayınladığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Hani Abu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Hossam ve İbrahim Hasan liderliğindeki Mısır Milli Takımı teknik kadrosu, Birliğin Genel Sekreteri ve tüm çalışanları adına, bugün vefat eden Mısır A Milli Takımı Genel Antrenörü Kaptan Tarek Süleyman’ın kardeşini derin bir üzüntü ve kederle anarız. Yüce Allah’tan merhuma engin rahmet ve bağışlamasını, onu cennetine kabul etmesini ve ailesine ve yakınlarına sabır ve teselli vermesini diliyoruz... “Biz Allah’a aitiz ve O’na döneceğiz.”

Mısır ile Avustralya arasındaki maçın galibi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.







