Avukat, programın ardından Genee'yi aradı; Genee, kararlı tavırlı Derksen'den sert eleştiriler aldı

Dick Advocaat, Johan Derksen'in kendisine yönelik sert eleştirilerinden hoşnut değil; bu durum Çarşamba günü Vandaag Inside programında ortaya çıktı. Curaçao milli takım teknik direktörü, bu konuyla ilgili olarak program sunucusu Wilfred Genee'yi aradı.

Advocaat, kişisel nedenlerle milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmişti. Ardından Fred Rutten görevi devraldı, ancak kısa süre önce Curaçao ile Dünya Kupası'na gitmeyeceğini açıkladı. Bunun hemen ardından, Derksen'in de dahil olduğu birçok kişinin şaşkınlığına neden olacak şekilde, Advocaat teknik direktör olarak geri döndü.

"Acil durumun nedeni olarak her zaman ciddi ailevi sorunlar gösterildi. İyi bilgilendirilmiş kaynaklardan duyduğuma göre durum o kadar da kötü değilmiş. Bu, üzücü ailevi sorunlardan çok vatan hasretiyle ilgiliymiş," diye açıkladı Derksen Salı günü VI'da.

"Ve sakinleştiğinde tekrar katılmak istiyor ve evinde insanları ikna etmeye çalışıyor. Kamuoyu o zaman tersine dönüyor ve Fred'i kovmaya başlıyorlar. Dick ise bu konuda hiçbir açıklama yapmak istemiyor. Bence skandal bir davranış sergiledi!" diye haykırdı Derksen.

Tüm mesele Çarşamba günü talk şovda yeniden gündeme geldi. “Az önce Dick Advocaat’la telefonda konuştum ve o da dünkü olaydan pek memnun değildi,” dedi Genee, Derksen’e, ki o da çok net bir tepki verdi. “Umurumda değil!”

“Kızı hakkındaki o yorum pek iyi karşılanmadı. Ve bunu anlayabiliyorum,” diyerek Genee, Advocaat’ı bir nebze savundu. Ancak Derksen fikrinden vazgeçmedi. “İkinci seferinde kızının ciddi sağlık sorunları vardı. İlk seferinde yoktu. Dick o zaman kendini iyi hissetmiyordu, evini özlemişti.”

Genee, Advocaat ve eşinin, Viola Holt’un vefatının da etkisiyle kendilerini iyi hissetmediklerini ekliyor. Bu nedenle milli takım teknik direktörü Hollanda’ya geri döndü. “Ama diğer sefer şöyle dedi: Doktor bana bunun çok uzun süreceğini ve Curaçao ile bağdaşmayacağını söyledi. Bundan kaçtığını söyleyemezsiniz.”

Derksen ikna edilemez. "Ben ilk seferden bahsediyorum. İkinci seferde ayrılmak için bir neden vardı. Dick iki kez ayrılırsa ve biri onun sorunlarını çözüp görevi devralırsa, arka kapıdan tekrar içeri girmemelisin. O zaman 'hayır' demeliydi."

De Snor, tüm bu durumu daha iyi idare etmesi gerektiğini kabul ediyor. "Fred Rutten'in onca kamuoyu baskısından sonra ayrılmaya karar vermesine şaşırıyor musun? Öncelikle biz, ne büyük bir hata yaptık. Dün (Salı, ed.) Corendon'un patronuyla bu konuyu uzun uzun konuştum ve o da bunun pek hoş bir durum olmadığını söyledi. Ama Curaçao'nun çıkarları için başka çare yoktu."

Derksen'e göre Advocaat “büyük bir adam gibi davranmalıydı”. “O basın toplantısında şöyle demeliydi: Evet çocuklar, işler biraz karışık gitti ve şu anda aslında bunun bedelini ödeyen Fred Rutten için çok yazık.”

Genee son olarak, Advocaat'ın ancak Rutten gerçekten istifa ettikten sonra geri dönmeye karar verdiğini belirtiyor. "Bence sen Advocaat'ın avukatı gibisin. Bu senin görevin değil. Beni kandıramazsın ve söylediklerimin tek kelimesini geri almayacağım. Advocaat'ın bu tutumu, bir meslektaşına zarar vermiş olması açısından çok zararlı. Rutten sorunları çözdü ve sonra bunlar arka kapıdan tekrar Advocaat'a geri döndü," dedi Derksen.