Avrupa'nın devleri Orkun Kökçü'nün peşinde!

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Feyenoord forması giyen genç Türk oyuncu için devrede...

forması giyen Türk orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için , , , ve 'nın devrede olduğu öne sürüldü.

doğumlu olan 19 yaşındaki genç yıldız, U-21 Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Estadio Deportivo'da yer alan haberde Roma ve Atalanta'nın Orkun'un menajeriyle temasa geçtiği ancak Orkun için 25 milyon euro'yu gözden çıkaran Arsenal'in bu transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.

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Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord forması altında çıktığı 35 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yapmıştı.