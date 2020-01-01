Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en şutör 20 oyuncu

Harry Kane en çok şut çekenler listesinde ilk sırada yer alırken Lewandowski şut/gol oranında ilk sırayı alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 7 ila 10 hafta geride kaldı. En çok şut atanlar listesine baktığımızda Premier Lig takımları başı çekiyor.

Harry Kane geride kalan haftalarda 38 şut çekerek bu alanda lider. İngiliz oyuncu bu şutlarda 7 gol kaydetti. En golcü isim olan Lewandowski ise 11 golü sadece 31 şutta atmayı başardı. Yani Polonyalı golcü, aşağı yukarı çektiği 3 şuttan birinde topu filelere göndermeyi başarıyor.

İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok şut çeken 20 oyuncu;

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