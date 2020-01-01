Premier Lig

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en şutör 20 oyuncu

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Harry Kane en çok şut çekenler listesinde ilk sırada yer alırken Lewandowski şut/gol oranında ilk sırayı alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 7 ila 10 hafta geride kaldı. En çok şut atanlar listesine baktığımızda Premier Lig takımları başı çekiyor.

Harry Kane geride kalan haftalarda 38 şut çekerek bu alanda lider. İngiliz oyuncu bu şutlarda 7 gol kaydetti. En golcü isim olan Lewandowski ise 11 golü sadece 31 şutta atmayı başardı. Yani Polonyalı golcü, aşağı yukarı çektiği 3 şuttan birinde topu filelere göndermeyi başarıyor. 

İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok şut çeken 20 oyuncu;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Takım Şut Gol
    Harry Kane Tottenham 38 7
    Mohamed Salah Liverpool 34 8
    Zlatan Ibrahimovic Milan 32 8
    Robert Lewandowski Bayern Münih 31 11
    Andre Silva E. Frankfurt 31 5
    Lionel Messi Barcelona 31 3
    Patrick Bamford Leeds United 29 7
    Mamphis Depay Lyon 29 5
    Aleksandar Mitrovic Fulham 29 2
    Kylian Mbappe PSG 27 7
    Wissam Ben Yedder Monaco 27 6
    Karim Benzema Real Madrid 27 4
    Rafa Mir Huesca 27 3
    Victor Osimhen Napoli 27 2
    Calvert-Lewin Everton 26 8
    Burak Yılmaz Lille 25 6
    Alejandro Gomez Atalanta 25 4
    Denis Bouanga St. Etienne 25 2
    Gaetan Laborde Montpellier 25 2
    Mikel Oyarzabal Real Sociedad 24 6

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