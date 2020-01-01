Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en şutör 20 oyuncu
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Avrupa'nın 5 büyük liginde 7 ila 10 hafta geride kaldı. En çok şut atanlar listesine baktığımızda Premier Lig takımları başı çekiyor.
Harry Kane geride kalan haftalarda 38 şut çekerek bu alanda lider. İngiliz oyuncu bu şutlarda 7 gol kaydetti. En golcü isim olan Lewandowski ise 11 golü sadece 31 şutta atmayı başardı. Yani Polonyalı golcü, aşağı yukarı çektiği 3 şuttan birinde topu filelere göndermeyi başarıyor.
İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok şut çeken 20 oyuncu;
|Oyuncu
|Takım
|Şut
|Gol
|Harry Kane
|Tottenham
|38
|7
|Mohamed Salah
|Liverpool
|34
|8
|Zlatan Ibrahimovic
|Milan
|32
|8
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|31
|11
|Andre Silva
|E. Frankfurt
|31
|5
|Lionel Messi
|Barcelona
|31
|3
|Patrick Bamford
|Leeds United
|29
|7
|Mamphis Depay
|Lyon
|29
|5
|Aleksandar Mitrovic
|Fulham
|29
|2
|Kylian Mbappe
|PSG
|27
|7
|Wissam Ben Yedder
|Monaco
|27
|6
|Karim Benzema
|Real Madrid
|27
|4
|Rafa Mir
|Huesca
|27
|3
|Victor Osimhen
|Napoli
|27
|2
|Calvert-Lewin
|Everton
|26
|8
|Burak Yılmaz
|Lille
|25
|6
|Alejandro Gomez
|Atalanta
|25
|4
|Denis Bouanga
|St. Etienne
|25
|2
|Gaetan Laborde
|Montpellier
|25
|2
|Mikel Oyarzabal
|Real Sociedad
|24
|6