Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'da haftanın maçında Liverpool, Chelsea deplasmanında kazandı. İşte 5 büyük ligde son durum...

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), 'dan ( ) sonra İtalya ( ) ve 'da ( ) da yeni sezon başladı.

İngiltere'de , İspanya'da Granada, İtalya'da , Almanya'da , Fransa'da ise , puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, 'yi 4-2 mağlup etti.

Daha fazla takım

Leicester City'nin yanı sıra son şampiyon , , ve da 2'de 2 yaptı.

Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi oynayan 'yi 2-0, Everton, West Bromwich'i 5-2, Arsenal, 'ı 2-1, Crystal Palace ise 'ı 3-1 yendi.

Aston Villa-Sheffield United ve Wolverhampton- maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 2. haftasının ardından 6 puana ulaşan Leicester City; Everton, Arsenal, Liverpool ve Crystal Palace'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.

La Liga

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenen , geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 2. haftada çıktı. Son şampiyon Real Madrid, konuk olduğu ile 0-0 berabere kaldı.

Lige hızlı başlangıç yapan Granada ve , ikinci karşılaşmalarından da 3 puanla ayrıldı. Granada, sahasında 'i 2-1, Real Betis de evinde Valladolid'i 2-0 yendi.

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği , 'yı, ise 'ı 2-1 mağlup etti.

, ve , geçen sezon Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının geç bitmesinden dolayı 2. haftayı da maç oynamadan geçti.

La Liga'nın 2. haftası sonunda puanını 6'ya çıkaran Granada, Real Betis'in averaj farkıyla, Villarreal ve Celta Vigo'nun ise 2 puan önünde zirveye yerleşti.

Serie A

Ligde 2020-21 sezonunun açılış maçında , sahasında 'yu 1-0 mağlup etti.

Son 9 yılın şampiyonu , karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Genoa, evinde Crotone'u 4-1, ise deplasmanda 'yı 2-0 yendi.

Bu hafta oynanması planlanan Benevento- , -Spezia ve - maçları, 30 Eylül'e ertelendi.

- karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın ilk haftasını 3 puanla geçen takımlardan Genoa; Juventus, Napoli ve Fiorentina'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bundesliga

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, 2020-21 sezonunun açılış maçında ağırladığı 04'ü 8-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Bayern'in yanı sıra , , , Leipzig, ve da sezona galibiyetle başladı.

Borussia Dortmund, sahasında Borussia 'ı 3-0, Hertha Berlin ise deplasmanda 'i 4-1 yendi.

Bundesliga'nın ilk haftası sonunda 3 puanlı ekiplerden Bayern Münih, averajla liderliğe yerleşti.

Ligue 1

Ligue 1'in ilk 3 haftası sonunda zirvede yer alan Saint-Etienne, deplasmanından 2-2'lik skorla döndü.

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, 'yu 2-1, , Angers'i 4-1, Lens de 'yu 2-1 mağlup etti.

Sezona kötü başlayan son 3 yılın şampiyonu ise deplasmanda oynadığı Nice maçını 3-0 kazandı.

Ligue 1'de 4. haftanın ardından puanını 10'a çıkaran Saint-Etienne, liderliğini sürdürdü. Rennes averaj farkıyla, Montpellier ve Lens ise 9 puanla Saint-Etienne'in arkasında yer aldı.