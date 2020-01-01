Premier Lig

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

AA
Son güncelleme
Yorum()
Salah liverpool chelsea
Getty
Avrupa'da haftanın maçında Liverpool, Chelsea deplasmanında kazandı. İşte 5 büyük ligde son durum...

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Fransa'dan (Ligue 1) sonra İtalya (Serie A) ve Almanya'da (Bundesliga) da yeni sezon başladı.

İngiltere'de Leicester City, İspanya'da Granada, İtalya'da Genoa, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Saint-Etienne, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Leicester City'nin yanı sıra son şampiyon LiverpoolEverton, Arsenal ve Crystal Palace da 2'de 2 yaptı.

    Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi oynayan Chelsea'yi 2-0, Everton, West Bromwich'i 5-2, Arsenal, West Ham United'ı 2-1, Crystal Palace ise Manchester United'ı 3-1 yendi.

    Aston Villa-Sheffield United ve Wolverhampton-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 2. haftasının ardından 6 puana ulaşan Leicester City; Everton, Arsenal, Liverpool ve Crystal Palace'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.

    Marvin - Real Madrid

    La Liga

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 2. haftada çıktı. Son şampiyon Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.

    Lige hızlı başlangıç yapan Granada ve Real Betis, ikinci karşılaşmalarından da 3 puanla ayrıldı. Granada, sahasında Alaves'i 2-1, Real Betis de evinde Valladolid'i 2-0 yendi.

    Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, Valencia'yı, Villarreal ise Eibar'ı 2-1 mağlup etti.

    Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid, geçen sezon Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının geç bitmesinden dolayı 2. haftayı da maç oynamadan geçti.

    La Liga'nın 2. haftası sonunda puanını 6'ya çıkaran Granada, Real Betis'in averaj farkıyla, Villarreal ve Celta Vigo'nun ise 2 puan önünde zirveye yerleşti.

    Leonardo Bonucci Juventus 2020-21

    Serie A

    Ligde 2020-21 sezonunun açılış maçında Fiorentina, sahasında Torino'yu 1-0 mağlup etti.

    Son 9 yılın şampiyonu JuventusSampdoria karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Genoa, evinde Crotone'u 4-1, Napoli ise deplasmanda Parma'yı 2-0 yendi. 

    Bu hafta oynanması planlanan Benevento-Inter, Udinese-Spezia ve Lazio-Atalanta maçları, 30 Eylül'e ertelendi.

    Milan-Bologna karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın ilk haftasını 3 puanla geçen takımlardan Genoa; Juventus, Napoli ve Fiorentina'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    Sane Gnabry Hernandez Bayern Munich 2020

    Bundesliga

    Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, 2020-21 sezonunun açılış maçında ağırladığı Schalke 04'ü 8-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti.

    Bayern'in yanı sıra Hertha BerlinBorussia DortmundAugsburg, Leipzig, Freiburg ve Hoffenheim da sezona galibiyetle başladı.

    Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0, Hertha Berlin ise deplasmanda Werder Bremen'i 4-1 yendi.

    Bundesliga'nın ilk haftası sonunda 3 puanlı ekiplerden Bayern Münih, averajla liderliğe yerleşti.

    Kylian Mbappé Nice PSG 20/09/20

    Ligue 1

    Ligue 1'in ilk 3 haftası sonunda zirvede yer alan Saint-Etienne, Nantes deplasmanından 2-2'lik skorla döndü.

    Haberin devamı aşağıda

    RennesMonaco'yu 2-1, Montpellier, Angers'i 4-1, Lens de Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti.

    Sezona kötü başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ise deplasmanda oynadığı Nice maçını 3-0 kazandı.

    Ligue 1'de 4. haftanın ardından puanını 10'a çıkaran Saint-Etienne, liderliğini sürdürdü. Rennes averaj farkıyla, Montpellier ve Lens ise 9 puanla Saint-Etienne'in arkasında yer aldı.

    Kapat