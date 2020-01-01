Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

El Clasico'nun geride kaldığı haftada Avrupa liglerinde son durum...

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de ve , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise ve Paris Saint Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftaya lider giren Everton, deplasmanda karşılaştığı 'a 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Lige 4'te 4 yaparak başlayan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son iki haftada 5 puan kaybetti.

Daha fazla takım

Geriye düştüğü maçta Sheffield United'ı 2-1'lik skorla geçen son şampiyon Liverpool, iki hafta aradan sonra haftayı üç puanla kapadı.

Sezona hızlı bir giriş yapan Aston Villa, Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'a 20 dakikada yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Birmingham ekibi, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kadrosunda yer aldığı ise zorlu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Premier Lig'in 6. haftasının ardından 13 puanlı Everton ve Liverpool liderliğini paylaşırken, 12 puanlı Aston Villa (bir maçı eksik) ve Leicester City bu takımları takip etti.

La Liga

Futbolseverlerin merakla beklediği "El Clasico"da , deplasmanda 'yı 3-1 yendi.

Real Sociedad, sahasında 'yı 4-1'lik skorla geçerek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Demir Grup ile UEFA I Grubu'nda yer alan , deplasmanda Cadiz ile golsüz berabere kaldı.

Enes Ünal'ın formasını giydiği , sahasında Granada'ya 1-0 mağlup olurken, ise 'i 2-0 yendi.

La Liga'nın 7. haftası sonunda puanını 14'e çıkaran Real Sociedad, liderliğini korudu. Real Madrid ve Granada (birer maçları eksik) 13, Villarreal 12 puanla zirve takibini sürdürdü.

Serie A

Son 9 yılın şampiyonu , sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçından da bir puanla ayrılırken, milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.

, geriye düştüğü deplasman maçında Benevento'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.

, 77 ile 85. dakikalar arasında 4 gole sahne olan haftanın açılış maçında ile 3-3 berabere kaldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bugün sahasında 'yı ağırlayacak.

Serie A'da maç eksiğine karşın Milan 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 11'er puanlı Napoli ve Sassuolo, 10 puanlı ve 9 puanlı Juventus izledi.

Bundesliga

Medipol ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Leipzig, sahasında 'i 2-1 yendi.

Son 8 yılın şampiyonu , sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

derbi maçta 04'ü 3-0'lık skorla geçerken, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 5. haftası sonunda Leipzig 13 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ve Borussia Dortmund 12, Stuttgart, Borussia , ve Eintracht Frankfurt 8 puanla Leipzig'i takip etti.

Ligue 1

Sezona iki yenilgiyle başlayan (PSG), sahasında 'u 4-0 yenerek galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Haberin devamı aşağıda

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in beraberlik golünü Burak Yılmaz kaydetti.

sahasında Angers'e 2-1 mağlup olurken, Olympique deplasmanda Lorient'i tek golle geçti.

Ligue 1'de 8. haftanın ardından 18'er puanla PSG ve Lille liderliği paylaşıyor. Bu iki takımı 15'er puanla Rennes ve Olympique Marsilya takip ediyor.