Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Liverpool ve Barcelona liderliğini sürdürdü, Inter koltuğu Juventus'tan devraldı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da Borussia , Fransa'da ise (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, ağırladığı 'ı 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 31 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği , 'ı 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

ve , haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Manchester City, deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Chelsea de konuk ettiği 'a 1-0 yenildi.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından çıkışa geçen ise seyircisi önünde oynadığı maçını 3-2 kazandı.

Premier Lig'in 14. haftasının ardından 40 puana ulaşan Liverpool, 32 puanlı Leicester City, 29 puanlı Manchester City ve 26 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Lider Barcelona, şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmada, konuk olduğu 'i 1-0 yendi.

Haftaya Barcelona ile aynı puanla başlayan de deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

evinde oynadığı mücadelesini 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

, 'ı 4-1, Athletic Bilbao ise Granada'yı 2-0 yendi.

La Liga'nın 15. haftası sonunda puanını 31'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 1, Real Sociedad ve Athletic Bilbao 5 puan geriden takip etti.

Serie A

Haftaya ilk sırada başlayan , seyircisi önünde çıktığı maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evinde 'ı 2-1 yenen Inter, böylece liderliğe yükseldi.

, sahasında 'yi 3-0 mağlup ederek peş peşe 6. maçını kazandı.

Medipol 'in UEFA 'ndeki rakiplerinden ise Verona deplasmanından 3-1 galip döndü.

Serie A'nın 14. haftasını 37 puanla geçen Inter'i, 36 puanlı Juventus, 30 puanlı Lazio ve 28 puanlı Roma izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında oynadığı maçını 4-2 kazandı.

Leipzig, deplasmanda Paderborn'u 3-2, milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği 04 de evinde Union Berlin'i 2-1 yendi. Schalke 04'e galibiyeti getiren golü, Türk asıllı Alman oyuncu Suat Serdar attı.

Ligin iddialı takımları arasındaki mücadelede , konuk olduğu 'i 2-1 mağlup etti.

ise deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 13. haftası sonunda 28 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 27 puanlı Leipzig, 25 puanlı Schalke 04, 24 puanlı Bayern Münih ve 23 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

Ligue 1

ile lider PSG arasında oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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Olympique , sahasında Brest'i 2-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Deplasmanda oynadığı Nice mücadelesini 3-1 kaybeden Angers ise haftayı puansız bitirdi.

PSG, Ligue 1'in 15. haftasını maçsız geçmesine karşın 33 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 28, Angers 24 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.