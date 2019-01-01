Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'in nöbetçi golcüleri

Borussia Dortmund'un yıldızı Paco Alcacer, oyuna sonradan girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir gol atarak Avrupa'nın en etkili hamle oyuncusu oldu.

altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrfor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği 'dan sonra gittiği 'daki yeni rolünün hakkını verdi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre'ın "joker"i haline gelen Alcacer, yedek başladığı 12 lig karşılaşmasında 11 gol attı. İspanyol milli futbolcu, kenardan oyuna girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.

Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'nın ( ) en üst futbol liglerindeki en az 10 maçta kenardan oyuna futbolcular arasında en verimli skorer oldu.

Bundesliga'da forması giyen Benito Raman ve Premier Lig takımlarından 'da top koşturan Xherdan Shaqiri de yedek kulübesinden gelerek attıkları gollerle maçların gidişatına etki etti. 4 golü bulunan Raman, 42,5 dakika, ağları 3 kez sarsan Shaqiri ise 63,6 dakikada bir gol attı.

Süper Lig'in jokeri Ekuban

'in ilk devresinde gösterdiği performansla teknik direktör Ünal Karaman'ın güvenini kazanıp 'un ilk 11'ine yerleşen Caleb Ekuban ise listenin 6. sırasında kendisine yer buldu.

Ganalı milli futbolcu, oyuna sonradan dahil olduğu 12 müsabakada 3 gole imza attı. 25 yaşındaki Ekuban, bu maçlarda 72,3 dakikaya bir gol sığdırdı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'i kapsayan değerlendirmeye göre, en az 10 maçta oyuna kenardan girenler arasında dakika başına en fazla gol atan futbolcular şöyle: