Avrupalı milliler hız kesmiyor

Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen milli oyuncular 23 Kasım Cumartesi günü kulüp takımları adına sahne aldılar.

Premier Lig'de Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü ile 'da Kaan Ayhan ve Ozan Kabak ilk 11 başladıkları karşılaşmalarda 90 dakika forma giydiler.

forması giyen Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Başarılı stoper, takımının deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyette bir kez daha büyük pay sahibi oldu.

%94 pas isabetiyle mücadele eden Çağlar, 8 uzaklaştırma yaptı ve 3 hava topu kazandı. Bu alanlarda takımının lideri olan 23 yaşındaki oyuncu, Leicester City'nin sosyal medyada yaptığı taraftar anketinde 'Maçın Oyuncusu' seçildi.

