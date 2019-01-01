Avrupalı milliler hız kesmiyor

Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen milli oyuncular kulüp takımlarında başarılı performanslarına devam ettiler

Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen milli oyuncular 23 Kasım Cumartesi günü kulüp takımları adına sahne aldılar.

Premier Lig'de Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü ile 'da Kaan Ayhan ve Ozan Kabak ilk 11 başladıkları karşılaşmalarda 90 dakika forma giydiler.

Çağlar Söyüncü parlıyor

forması giyen Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Başarılı stoper, takımının deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyette bir kez daha büyük pay sahibi oldu.

%94 pas isabetiyle mücadele eden Çağlar, 8 uzaklaştırma yaptı ve 3 hava topu kazandı. Bu alanlarda takımının lideri olan 23 yaşındaki oyuncu, Leicester City'nin sosyal medyada yaptığı taraftar anketinde 'Maçın Oyuncusu' seçildi.

Leicester City, 13 hafta sonunda topladığı 29 puanla ligde 2. basamakta yer alıyor. Bu maçlarda sadece 8 gol yiyen ve son 4 lig maçında rakiplerini susturan 2015/2016 şampiyonu, şu ana kadar Premier Lig'in en az gol yiyen takımı.

Cenk Tosun tekrar 11'de

'da top koşturan Cenk Tosun ise sezona forma bulamayarak başlasa da Marco Silva'nın gözüne girmeye başladı. 'a karşı son anlarda 1 puanı getiren golü kaydeden Cenk, bu karşılaşmanın ardından karşısında ilk 11'de yer almıştı.

28 yaşındaki golcü, takımının Norwich'i konuk ettiği müsabakada da Portekizli çalıştırıcının ilk tercihi oldu. Maç boyunca rakip kaleye 2'si isabetli 4 şut gönderen Cenk, takımının en çok şut girişiminde bulunan oyuncusu olsa da fileleri bulamadı.

Everton, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve 14 puanda kaldı.

Ozan Kabak formayı bırakmıyor

Sezona sakat başlayan ve ilk haftalarda fazla süre alamayan Ozan Kabak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırıyor. Bu sezon ilk defa Kupası'nda oynanan Arminia Bielefeld - 04 karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Ozan, bu maçtan sonra yerini kaptırmadı.

deplasmanına da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki stoper, böylece Bundesliga'daki son 3 maçının hepsinde 90 dakikayı tamamlamış oldu.

Müsabakayı %83 pas isabetiyle bitiren başarılı stoper, yaptığı 3 uzaklaştırmayla bu alanda takımının lideri oldu.

Haberin devamı aşağıda

Schalke 04, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve 22 puanla lider 'ın 3 puan arkasına yerleşti.

Kaan Ayhan vazgeçilmezlerden

'un bu sezon Bundesliga'da oynadığı maçların tamamında ilk 11'de yer alan ve hiç oyundan çıkmayan Kaan Ayhan serisine karşısında da devam etti.

Takımı sahadan 4-0 mağlup ayrılmasına rağmen performansıyla takımının ayakta kalan isimlerinden olan Kaan, %93 pas isabetinin yanında 4 uzaklaştırma ve 3 pas arası ile bu alanlarda Düsseldorf'un en iyisi oldu.