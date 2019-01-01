Avrupa'da rakipler belli oluyor: Kura çekimi ne zaman?

AA

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki rakipleri belli oluyor