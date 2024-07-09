AVRUPA ŞAMPİYONASI’NI Spotify FC EUROHYPE çalma listesi ile kutla

Önemli futbol karşılaşmaları müziksiz olmaz. Müzik, hepimizin taraftar camiasının ruhunu yakalamasına imkân sağlar. Spotify, bu sene bu ruhu ve duyguları açığa vurmak için bize bir platform sunuyor. Bu; son dakika galibiyetinin coşkusu, penaltı atışının sevinci veya kaçan bir şutun verdiği ızdırap olabilir, Spotify yanınızda.

Spotify, turnuva sırasında EUROHYPE çalma listesi aracılığıyla ülkerini desteklemek ve Avrupa Şampiyonası coşkusunu paylaşmak isteyen yedi farklı ülkeden yedi üretici ile çalışıyor.

Spotify, futbol dünyasını kasıp kavuran üretici liglerden ilham alarak, ülkelerinin bu yaz Almanya'daki ilerlemesini kutlayan yedi farklı Avrupa ülkesinden yedi üretici ile beraber çalışıyor.

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Lirian Santos (İngiltere) ve Lluna Clark (İspanya)'ın da aralarında bulunduğu üreticiler, turnuva öncesinde kendi ülkelerinin ruhunu yansıtan parçalardan oluşan bir liste oluşturdular. Takımlarının ilerlemesine bağlı olarak her hafta çalma listelerini güncelleyecekler. İngiltere için rahatlama, İspanya için öz güven ya da İtalya için hayal kırıklığı: Bütün ruh halleri için şarkılar olacak!

Avrupa’nın dört bir yanından yedi üretici, Şampiyona sırasında ülkelerinin nabzını tutacak & ruh hallerini tek bir ortak çalma listesine yansıtacaklar.

Her bir taraftar için bir duygu olacak - turnuva size nasıl hissettirirse hissettirsin, FC EUROHYPE çalma listesi yanınızda!