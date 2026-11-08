Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımının pazar günü San Siro'da aldığı 2-0'lık yenilginin ardından Inter'i övgüyle değerlendirdi. Eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu, Inter'in belirli bir taktik alanda şu anda Avrupa'da rakipsiz olduğunu kabul etti.

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Inter, San Siro'da maça ağırlığını koydu

Son Serie A şampiyonu, pazar akşamı oynanan karşılaşmada üstünlüğünü ortaya koymakta gecikmedi. Inter, ilk 20 dakika içinde Pio Esposito ve Marcus Thuram'ın bitirici vuruşlarıyla iki farklı üstünlük sağladı. İtalyan futbolunun en ürkütücü atmosferlerinden birinde oyuna tutunmakta zorlanan Como, bu erken gollerin ardından geri dönemedi.

Opta'ya göre Esposito, 2005 veya sonrasında doğup Serie A'da 10 gole ulaşan ilk İtalyan oyuncu olarak tarihe geçti.

Fabregas, Inter'in üstünlüğünü kabul etti

Fabregas, rakibini överken sözlerini sakınmadı ve Inter'in şu anda dünya futbolunda çok az takımın ulaşabildiği bir seviyede oynadığını belirtti. Inter, Como karşısında üst üste 12. galibiyetini alarak Serie A tarihinde tek bir rakibe karşı yakaladığı en uzun galibiyet serisini geliştirdi.

Como teknik direktörü DAZN'a yaptığı açıklamada, “Maça iyi başlamadık, birkaç hata yaptık ve kendimize güvenmiyorduk. Bizden çok daha iyi oynayan Inter'i tebrik etmeliyiz. Her üç maçta bir oynayarak alışık olduğumuzdan farklı bir süreçten geçiyoruz. Şimdiye kadar bize verdikleri için oyunculara teşekkür etmeliyiz” dedi.

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Avrupa'da geçiş oyununun ustaları

Bu galibiyetle Inter, Serie A'da 28 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi ve lider Lazio'nun bir puan gerisinde yer aldı. Como ise 23 puanla beşinci sıradaki yerini korudu. Dördüncü sıradaki AC Milan'ın bir puan gerisinde bulunuyor.

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Fabregas sözlerini şöyle sürdürdü: “Inter galibiyeti hak etti. Onları tebrik edip yolumuza devam etmeliyiz. Beklentiler sürekli yükseliyor ve biz de böyle devam etmeliyiz. Bahane aramıyorum; futbol böyle ve bir teknik direktör uyum sağlamak zorunda. Benim sorumluluğum çözüm bulmak. Elimizde yalnızca iki merkez oyuncusu vardı, bu yüzden Smolcic'i oyuna alarak yardımcı olmaya çalıştım. Kolayca kaptırdığımız toplar yüzünden bu şekilde kaybetmek acı veriyor. Bu, özgüveninizi kaybettiriyor çünkü Inter geçiş oyununda çok güçlü, Avrupa'nın en güçlüsü.”

Belirleyici farkı tecrübe yarattı

Como teknik direktörü, analizini bu aşamada iki takımı birbirinden ayıran küçük ayrıntılara dikkat çekerek tamamladı. Fabregas, “Inter, kontra ataklarda ve duran toplarda en iyi takımlardan biri. 13 faul yaptılar ve hiçbirinde kart görmedikleri için bunları iyi yaptılar. Bu tür maçlarda yalnızca ritmi bozmak bile oyunu etkileyebilir. Böyle ayrıntılar onların tecrübesini gösteriyor; bizde ise bu eksik” dedi.

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Millî aranın ardından Inter, 22 Kasım'da Atalanta deplasmanında sahalara dönecek ve üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacak. Como ise 24 Kasım'da AEK Atina ile oynayacağı hafta içi Avrupa mücadelesi öncesinde, 21 Kasım'da Cagliari'yi konuk edecek.