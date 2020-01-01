Avrupa liglerindeki en uzun süreli şampiyonluk serileri
Yorum()
Getty
2019-20 sezonunda Serie A'da toplamda 36, üst üste ise 9. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam eden en uzun süreli şampiyonluk serisinin de sahibi.
İşte Avrupa'nın önde gelen liglerinde en uzun süreli şampiyonluk serisi yaşayan kulüpler:
|TAKIM
|ŞAMPİYONLUK
|SEZON
|Juventus (İTA)
|9
|2011/12-2019/20
|Bayern Münih (ALM)
|8
|2012/13-2019/20
|Lyon (FRA)
|7
|2001/02-2007/08
|Spartak Moskova (RUS)
|6
|1996/97-2001/02
|Salzburg (AUT)
|6
|2013/14-2019/20
|Real Madrid (İSP)
|5
|1985/86-1989/90
|Porto (POR)
|5
|1994/95-1998/99
|Galatasaray (TÜR)
|4
|1996/97-1999/00
|Ajax (HOL)
|4
|2010/11-2013/14
|PSV (HOL)
|4
|
2004/05-2007/08
1985/86-1988/89
|HVV Den Haag (HOL)
|4
|1899/00-1902/03
|Anderlecht (BEL)
|4
|1963/64-1966/67
|Union Saint-Gilloise (BEL)
|4
|1903/04-1906/07
|RWDM Brussels (BEL)
|4
|1899/00-1902/03
|Manchester United (İNG)
|3
|
1998/99-2000/01
2006/07-2008/09