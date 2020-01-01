Juventus

Avrupa liglerindeki en uzun süreli şampiyonluk serileri

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Juventus celebrating Scudetto
Getty
Serie A'daki 36. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, şampiyonluk serisinde de Avrupa'nın zirvesinde...

2019-20 sezonunda Serie A'da toplamda 36, üst üste ise 9. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam eden en uzun süreli şampiyonluk serisinin de sahibi.

İşte Avrupa'nın önde gelen liglerinde en uzun süreli şampiyonluk serisi yaşayan kulüpler:

TAKIM ŞAMPİYONLUK SEZON
Juventus (İTA) 9 2011/12-2019/20
Bayern Münih (ALM) 8 2012/13-2019/20
Lyon (FRA) 7 2001/02-2007/08
Spartak Moskova (RUS) 6 1996/97-2001/02
Salzburg (AUT) 6 2013/14-2019/20
Real Madrid (İSP) 5 1985/86-1989/90
Porto (POR) 5 1994/95-1998/99
Galatasaray (TÜR) 4 1996/97-1999/00
Ajax (HOL) 4 2010/11-2013/14
PSV (HOL) 4

2004/05-2007/08

1985/86-1988/89
HVV Den Haag (HOL) 4 1899/00-1902/03
Anderlecht (BEL) 4 1963/64-1966/67
Union Saint-Gilloise (BEL) 4 1903/04-1906/07
RWDM Brussels (BEL) 4 1899/00-1902/03
Manchester United (İNG) 3

1998/99-2000/01

2006/07-2008/09

 

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