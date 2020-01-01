Avrupa liglerindeki en uzun süreli şampiyonluk serileri

Serie A'daki 36. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, şampiyonluk serisinde de Avrupa'nın zirvesinde...

2019-20 sezonunda 'da toplamda 36, üst üste ise 9. şampiyonluğuna ulaşan , Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam eden en uzun süreli şampiyonluk serisinin de sahibi.

İşte Avrupa'nın önde gelen liglerinde en uzun süreli şampiyonluk serisi yaşayan kulüpler: