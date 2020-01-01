Avrupa Ligi ön eleme turları ne zaman başlayacak?

Salgın sebebiyle ara verilen Avrupa Kupaları'nda yeni sezon için ön eleme turları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve 'nde 2019-20 sezonu, salgın nedeniyle tamamlanamadan mart ayının sonlarına doğru süresiz olarak ertelenmişti.

'nın başlaması ve onu takiben sezonu devam ettirme kararı alan , , Premier Lig ve Süper Lig'in ardından Avrupa Kupaları'nın da kaderinin yakın zamanda belirlenmesi bekleniyor.

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Öte yandan normal şartlarda 25 Haziran - 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan ön elemelerin de tarihi değişecek.

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Avrupa Ligi ön eleme turları ne zaman başlayacak?

UEFA Yönetim Kurulu 17 Haziran'da bir kez daha toplantı yapacak ve bu sezonki Avrupa Kupaları maçlarının hangi tarihte oynatılacağına dair kesin kararını verecek.

Toplantıda önümüzdeki sezonun akıbetine ilişkin karar da alınması bekleniyor.