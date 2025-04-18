Avrupa Ligi'nde ülke futbol tarihine geçen zafer

Bodo/Glimt, Lazio'yu eleyip adını yarı finale yazdırırken bu durum Norveç futbol tarihine geçti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, İtalyan ekibi Lazio'yu eledi ve yarı finale yükseldi. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Norveç ekibi deplasmanda normal sürede tura çok yakındı ancak duraklamalarda yedikleri gol Lazio'nun 2-0'ı bulmasını sağladı.

Uzatmalara giden maçta iki takım da karşılıklı birer gol buldu. Böylece mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Lazio'yu mağlup eden Bodo/Glimt, İtalya'da tarihi bir zafer elde etti. Sarı-siyahlı takım tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yarı finale yükseldi.

Ancak bu sadece onlar için değil, aynı zamanda Norveç futbol tarihi için de 'ilk' anlamı taşıyordu.

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NE SÖYLENDİ?

Bodo/Glimt her ne kadar mucizevi bir işe imza atsa da teknik direktör Kjetil Knutsen'e göre bu bir mucize değil. "Mucizelere inanmıyorum, yolculuğumuza inanıyorum. Bugün şans bizimleydi. Olağanüstü bir maç oynadık ve yarı finalde olmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz."

SIRADA NE VAR?

Bodo/Glimt son yıllarda Avrupa kupalarının gediklilerinden biri haline geldi. Avrupa kupalarında üst üste dört sezondur lig ve grup etabında mücadele ettiler. 2021-22 sezonunda Konferans Ligi'nde unutulmaz bir sezon geçirdiler.

Namağlup gruptan çıktılar, ardından da play-off ve son 16 turlarında maç kaybetmediler. Çeyrek finalde Jose Mourinho'nun Roma'sını ilk maçta yenseler de İtalya'da 4-0 kaybedip elendiler. Aynı sezon grupta da eşleştikleri Roma'yı Norveç'te 6-1'lik unutulmaz bir skorla devirmişlerdi.

Birkaç yıl önce Avrupa'nın üç numaralı kupasında bir İtalyan takımına çeyrek finalde boyun eğen Norveçliler şimdi iki numaralı kupada bir başka Roma temsilcisi Lazio'yu eleyerek yarı finale çıktılar. Onların bu yükselişi futboldaki seviyelerinin adım adım yükseldiğinin net bir göstergesi.

Şimdi yarı finalde, İngiltere'nin başkentinden bir rakibe karşı final için mücadele edecekler. Avrupa Ligi'nde Tottenham ile eşleşen Bodo/Glimt, İtalyanlardan sonra İngilizlere karşı da kolay lokma olmayacak gibi duruyor.