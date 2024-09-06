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İdil Erin Tetik

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı?

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli olurken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı favori oldu?

  • UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu
  • En büyük favori Tottenham
  • Peki Türk takımları kaçıncı?

NE OLDU? Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna kaç oran verildi?

BÜYÜK RESİM: Totttenham 5.2 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Geri kalan sıralama ise şu şekilde:

  • Manchester United: 5.6
  • Roma: 8.4
  • Athletic Bilbao: 11
  • Porto: 11
  • Real Sociedad: 11
  • Lazio: 14
  • Eintracht Frankfurt: 19
  • FENERBAHÇE: 19
  • GALATASARAY: 19
  • Lyon: 19
  • Nice: 19
  • Ajax: 23
  • Olympiakos: 23
  • AZ Alkmaar: 30
  • Hoffenheim: 30
  • BEŞİKTAŞ: 35
  • Braga: 35

DAHA FAZLASI: Avrupa Ligi’nde yeni sezonda geleneksel grup aşaması yerine lig formatı uygulanacak. 36 takımın yer aldığı 2 numaralı organizasyonda puan sıralamasında ilk 8’de giren takımlar üst tura yükselecek.

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SIRADA NE VAR? Avrupa Ligi’nde takımlar ilk maçlarını 25-26 Eylül yarihlerinde oynayacak. Eylül ayının sonunda başlayan Avrupa Ligi’nde sezon 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak final maçıyla son bulacak.

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