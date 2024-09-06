Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı?

- UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu
- En büyük favori Tottenham
- Peki Türk takımları kaçıncı?
NE OLDU? Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna kaç oran verildi?
BÜYÜK RESİM: Totttenham 5.2 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Geri kalan sıralama ise şu şekilde:
- Manchester United: 5.6
- Roma: 8.4
- Athletic Bilbao: 11
- Porto: 11
- Real Sociedad: 11
- Lazio: 14
- Eintracht Frankfurt: 19
- FENERBAHÇE: 19
- GALATASARAY: 19
- Lyon: 19
- Nice: 19
- Ajax: 23
- Olympiakos: 23
- AZ Alkmaar: 30
- Hoffenheim: 30
- BEŞİKTAŞ: 35
- Braga: 35
DAHA FAZLASI: Avrupa Ligi’nde yeni sezonda geleneksel grup aşaması yerine lig formatı uygulanacak. 36 takımın yer aldığı 2 numaralı organizasyonda puan sıralamasında ilk 8’de giren takımlar üst tura yükselecek.
SIRADA NE VAR? Avrupa Ligi’nde takımlar ilk maçlarını 25-26 Eylül yarihlerinde oynayacak. Eylül ayının sonunda başlayan Avrupa Ligi’nde sezon 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak final maçıyla son bulacak.