Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı?

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli olurken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı favori oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu

En büyük favori Tottenham

Peki Türk takımları kaçıncı?

NE OLDU? Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna kaç oran verildi?

BÜYÜK RESİM: Totttenham 5.2 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Geri kalan sıralama ise şu şekilde:

Manchester United: 5.6

Roma: 8.4

Athletic Bilbao: 11

Porto: 11

Real Sociedad: 11

Lazio: 14

Eintracht Frankfurt: 19

FENERBAHÇE: 19

GALATASARAY: 19

Lyon: 19

Nice: 19

Ajax: 23

Olympiakos: 23

AZ Alkmaar: 30

Hoffenheim: 30

BEŞİKTAŞ: 35

Braga: 35

DAHA FAZLASI: Avrupa Ligi’nde yeni sezonda geleneksel grup aşaması yerine lig formatı uygulanacak. 36 takımın yer aldığı 2 numaralı organizasyonda puan sıralamasında ilk 8’de giren takımlar üst tura yükselecek.

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SIRADA NE VAR? Avrupa Ligi’nde takımlar ilk maçlarını 25-26 Eylül yarihlerinde oynayacak. Eylül ayının sonunda başlayan Avrupa Ligi’nde sezon 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak final maçıyla son bulacak.