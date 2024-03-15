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İdil Erin Tetik

Avrupa Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu: Liverpool, Bayer Leverkusen, Roma ve dahası!

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UEFA Avrupa Ligi'nde final yolu eşleşmeleri kuranın ardından belli olurken Liverpool, Atalanta ile ve Milan, Roma ile eşleşti.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Roma, Atalanta, Bayer Leverkusen, Liverpool, Benfica, Milan, Marsilya ve West Ham United'ın rakipleri belli oldu.

Eşleşmeler nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Milan - Roma vs Leverkusen - West Ham

Benfica-Marsilya vs Liverpool-Atalanta

Sırada ne var?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan 2024'te, rövanş maçları ise 18 Nisan 2024'te oynanacak.

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