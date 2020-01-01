Avrupa kupaları için kritik gün 17 Haziran

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne dair nihai kararı 17 Haziran Çarşamba günü alacak.

UEFA'nın salgın nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı yönetim kurulu toplantısı 17-18 Haziran'da video konferans yoluyla yapılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk gün toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi, ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin konular değerlendirilecek.

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İkinci gün ise 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, kulüp lisans ve finansal fair play kuralları konuşulacak.

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UEFA Başkanı Alexander Ceferin, 17 Haziran'daki toplantının ardından UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak online basın toplantısı düzenleyecek.

Bu toplantı sonucunda 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp başka bir şehre verilmesi bekleniyor. Finalin yeni ev sahipliği için en güçlü aday Lizbon.