Son dönemde Avrupa futbolunun güç kaybettiğini söyleyen Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin gelişimine dikkat çekmişti.

NE OLDU? Ronaldo'nun takım arkadaşlarına galibiyet için destek verdiği ve onları daha iyi oynamaya teşvik ettiği görüldü, ancak Suudi Pro Ligi takımı sezon öncesi art arda ikinci yenilgisini alırken iki takım arasındaki kalite farkı adeta uçurumdu...

Al-Nassr, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Benfica karşına çıktı, ancak mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

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Celta Vigo maçının ardından açıklamalar yapan Ronaldo, Avrupa futbolunun eskisi gibi olmadığına vurgu yaparak Suudi Arabistan Ligi'nin gelişiminden bahsetmişti.

Ancak, Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin kaptanlığında Dünya Kupası'na ulaşan Angel Di Maria, Ronaldo'un bu sözlerine en iyi cevabı sahada verdi.

Arjantinli yıldız maçın henüz 23. dakikasında takımını öne geçirdiğinde mücadelenin farka gideceğinin izlenimini vererek Portekizli süperstara en iyi yanıtı vermiş oldu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya dönme olasılığını dışladı ve daha fazla oyuncu Suudi Ligi'ne transfer oldukça kıtanın "çok fazla kalite kaybettiğini" iddia etti.

Premier Lig'in hala "en iyi lig" olmasına rağmen, "İspanya liginin seviyesini kaybettiği" ve "Portekiz liginin zirvede olmadığı" konusunda ısrar etti.

Ancak, Al-Nassr'ın Avrupa ekiplerine karşı başarısız olduğu da aşikar bir durum; hele ki bu yaz döneminde dev bir takıma karşı henüz oynamamışken...

SIRADA NE VAR? Al-Nassr, önümüzdeki Salı günü Japonya'da Paris Saint-Germain ile karşılaşacak ve tüm gözler Ronaldo ve takımının performansı üzerine yoğunlaşacak.