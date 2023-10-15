Avrupa devlerinin peşinden koştuğu 18 yaşındaki yıldız için Arsenal ve Barcelona başı çekiyor!

Belçikalı genç yıldızı, Avrupa'nın dev takımları transfer etmek isterken Arsenal ve Barcelona en ciddi adaylar olarak göze çarpıyor.

NE OLDU? Çeşitli haberlere göre Barcelona, önümüzdeki yaz yeni bir oyuncuyla, tercihen Oriol Romeu'nun yerine geçebilecek daha genç bir futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyor.

Şu anda Royal Antwerp'te oynayan Arthur Vermeeren, listede yer alıyor ancak Arsenal dahil diğer kulüplerin sert rekabetiyle karşı karşıya kalacaklar.

SPORT'a göre, Arsenal ve Barcelona şu anda genç orta saha oyuncusunun transfer yarışında diğer takımların önünde yer alıyor.

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Fakat, onu almaya en yakın takımın İngiliz ekibi Arsenal olduğu vurgulanıyor.

BÜYÜK RESİM: Premier Lig takımının Belçikalı oyuncuyu 20 milyon Euro (17 milyon £) gibi bir bedelle transfer edebileceği düşünülüyor. Barcelona'nın mali durumu önümüzdeki aylarda iyileşirse, bunu genç yıldızı kadrosuna katabilir.

Ancak İspanyol devinin asıl odak noktası; Corinthians'ta oynayan ve henüz 18 yaşında olan Gabriel Moscardo...

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SIRADA NE VAR? Vermeeren şu anda Belçika Milli Takımı'nın da formasını giyiyor ve ülkesiyle ilk resmi maçına, Avrupa elemelerinde oynadıkları ve Avusturya'yı 3-2 yendikleri maçta çıktı.

Ve 16 Ekim Pazartesi günü İsveç'e karşı oynayacakları müsabakada da forma giymesi bekleniyor.