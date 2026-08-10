Avrupa devi, dünya şampiyonunu kapmayı düşünüyor

İtalyan ekibi Juventus, dünya kupasını son olarak ülkesi İspanya'nın milli takımıyla kazanan Unai Simon ile kalesini yeniden yapılandırmayı düşünüyor.

Tutto Mercato Web, Juventus'un Athletic Bilbao'nun file bekçisi Simon'u kadrosuna katmak için girişimde bulunmaya kararlı göründüğünü aktardı.

29 yaşındaki Unai Simon'un değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Oyuncunun Bilbao ile sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor.

Yeni bir kaleci arayışı, Juventus'un yaz transfer döneminde öncelikleri arasında yer alıyor. Bu durum, özellikle Di Gregorio'nun hazırlık dönemindeki hazırlık maçlarında sergilediği ikna edici olmayan performansların ardından ön plana çıkıyor. Bu nedenle kulüp, bu yöndeki hamlelerini hızlandırmak istiyor.

Unai Simon, 2026 Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansıyla dikkatleri büyük ölçüde üzerine çekti. Kaleci, turnuva maçları boyunca yalnızca bir kez gol yedi; o gol de çeyrek finalde Belçika karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sırasında geldi.