Avrupa'da en fazla seyirciye oynayan takımlar belli oldu

Avrupa'da geçtiğimiz sezon en fazla seyirciye oynayan takımlar belli olurken 16 kulüp toplamda 1 milyon seyirci barajını geçti.

En fazla seyirciye oynayan takımlar belli oldu

16 kulüp toplamda 1 milyon seyirci barajını geçti

Birinci sırayı Bundesliga ekibi kaptı

NE OLDU? UEFA, Avrupa futbolunda geçtiğimiz sezonun seyirci raporunu yayınladı. BBC'nin aktardığı habere göre, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, maç başına 81 bin 305 seyirci ile lig maçlarında en yüksek ortalamaya sahip takım oldu.

BÜYÜK RESİM: Premier Lig'de geçen sezon tarihinin en kötü performansını sergileyen Manchester United'ın lig maçlarında toplam 1 milyon 397 bin 148 seyirci ile Avrupa'da iç sahada en yüksek seyirci sayısına ulaşan takım olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund, tüm kupalardaki seyirci sayısı dahil edildiğinde listenin zirvesinde yer alırken toplamda 16 takım iç saha maçlarında 1 milyon seyirci barajını geçti.

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Avrupa'da geçtiğimiz sezonun iç saha maçlarında en yüksek seyirci sayısına sahip takımlar şu şekilde:

10. Londra Stadyumu - West Ham United | 1 milyon 572 bin 997

9. Anfield - Liverpool | 1 milyon 608 bin 368

8. Civitas Metropolitano - Atletico Madrid | 1 milyon 642 bin 17

7. Olimpiyat Stadyumu - Roma | 1 milyon 689 bin 173

6. Allianz Arena - Bayern Münih | 1 milyon 725 bin

5. Giuseppe Meazza - Inter | 1 milyon 728 bin 562

4. Real Madrid - Santiago Bernabeu | 1 milyon 805 bin 825

3. Manchester United - Old Trafford | 1 milyon 834 bin 291

2. Milan - San Siro | 1 milyon 860 bin 825

1. Borussia Dortmund - Signal Iduna Park | 1 milyon 951 bin 745 seyirci

Borussia Dortmund ilk sırayı korurken Milan ile Manchester United ardından eşlik etti.