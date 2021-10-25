Aubameyang'ın performansı, Arteta'nın iştahını kabartıyor!

İspanyol hoca Mikel Arteta; Gabonlu yıldızı Aubameyang'ın, Arsenal'i 'kazanan' bir takıma çevireceğini ifade ediyor.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'deki rolünde "ileriye doğru bir adım" attığını söylüyor. Gabonlu futbolcusunun, ileriye dönük bu yeni görünümünün kulübün kazanma zihniyetine katkıda bulunacağını düşünüyor.

Arsenal'in kaptanı, takımının Premier Lig'de geçen hafta Aston Villa'ya karşı kazandığı zaferde etkili bir oyuncu olduğunu yeniden kanıtladı. Emirates Stadyumu'nda Aston Villa'yı 3-1 yendikleri müsabakada Gabonlu yıldız, takımının galibiyetinde 1 gol 1 aisistlik perfrormansıyla önemli bir rol oynadı.

Pierre-Emerick Aubameyang, geçtiğimiz döneme göre daha hazır bir görüntü ortaya koyarken Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Gabonlu yıldızının takıma liderlik etmesinden dolayı memnun olduğunu belirtiyor.

Ne söylendi?

Arteta, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Auba'nın takıma yaydığı enerjiyi daha önce hiç bu kadar net görmemiştim. Gollerinin dışında, sahadaki mücadelesini net bir şekilde görebiliyorum.

"Topa basmak ve oyuna yön vermek düşüncesi çok bariz. Oyunu çok iyi yönetiyor. Bu yüzden ben, bu şekilde oynayan Auba'yı tercih ediyorum. O, ona verdiğim rolünün ötesine geçen bir kombinasyona sahip. Auba'nın bu yeni görüntüsü, Arsenal'i 'kazanan' bir takıma dönüştürecek.

"İleriye doğru bir adım atması gerekiyordu ve bunu başardı. Aynı şeyi Alexandre Lacazette için de söyleyebilirim. Sadece maç içerisinde değil, antrenman sahasında da takım arkadaşlarına örnek oluyorlar."

Arteta, tecrübeli futbolcularına saygı duyuyor

Aubameyang ve Lacazette'e ek olarak, İspanyol oyuncusu Thomas Partey'e de saygılarını sunan Arteta; bu üçlünün, takımın genç yıldızlarının potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olacaklarını umuyor:

"Takımdaki oyuncularımın yaşları birbirine yakın. Bu yüzden, çoğu futbolcum aynı tecrübeleri ediniyorlar ve edindikleri bu deneyim hakkında birbirleriyle konuşuyorlar.

"Ayrıca onlar, kendilerine liderlik eden çok tecrübeli futbolculara sahipler. Deneyimli oyuncularımın da bu rolü kabul etmeleri gerekiyor ki onlar, genç oyunculara en iyi şekilde örnek oluyorlar.

"Liderlik, birine ne yapması gerektiğini söylemek değildir. Benim için liderlik, liderin söylediği şeyleri gerçeğe dönüştürmesidir.

"Sahaya baktığımda, diğer oyunculara bir şeyler aktarabilen ve futbolcuların davranışlarını değiştiren oyuncularım olduğunu görüyorum. Benim için liderlik kesinlikle budur ve bu durum, takımdaki diğer oyunculara da yansıyor."

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