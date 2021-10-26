Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1'le geçerek ezeli rakibi karşısındaki serisini sürdürdü.

Süper Lİg'in 10. haftasında oynanan derbi müsabakasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 35. dakikada Alexandru Cicaldau'nun golüyle skoru lehine çevirdi. Konuk ekibin bu golüne Beşiktaş, 39. dakikada Cyle Larin ile eşitliği yakaladı. Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü, ikinci devrede tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, evinde Galatasaray'a karşı olan yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fatih Terim'in kariyerinde bir ilk

Alınan bu sonuçla birlikte Terim, Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Opta verilerine göre aynı zamanda Beşiktaş'ın bu serisi, Terim'in kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi alması anlamına geliyor.

4 - Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından mağlup ayrılan Fatih Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi aldı. Tasa. pic.twitter.com/xznD184Ei3 — OptaCan (@OptaCan) October 25, 2021

Ayrıca yine Opta verilerine göre Beşiktaş, 10 Süper Lig mağlubiyetiyle Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerinde en fazla yenildiği rakibi oldu.

Galatasaray'ı neler bekliyor?

Süper Lig'de ilk 10 haftada 17 puan toplayan ve sekizinci sırada yer alan Galatasaray, sıradaki maçını sahasında Gaziantep FK ile oynayacak.

Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan sarı-kırmızılılar, 4 Kasım tarihinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

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