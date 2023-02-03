Pierre-Emerick Aubameyang, Şampiyonlar Ligi eleme turları için Chelsea'nin kadrosundan çıkarıldı.

NE OLDU? Chelsea'nin forveti Aubameyang, Maviler'in bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı kadrosundan çıkarıldı. Graham Potter, ocak ayında kadroya katılan Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk ve Joao Felix'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklerken, diğer transferler Benoit Badiashile, David Datro Fofana ve Noni Madueke ise kadroya kaydolmadı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Chelsea, 15 Şubat'ta Borussia Dortmund ile karşılaşmak için Almanya'ya gittiğinde Avrupa aksiyonuna geri dönecek. Londra ekibi E Grubu'nu AC Milan, Red Bull Salzburg ve Dinamo Zagreb'in önünde 13 puanla zirvede tamamlamıştı. Son zamanlarda zorlu bir dönemden geçen Chelsea, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın sadece ikisini kazanabildi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty.

Getty Images