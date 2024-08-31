Aubameyang, Barcelona'nın gizli dokunuşunu açıkladı: "O andan sonra her şey değişti"

Pierre-Emerick Aubameyang psikolojisinde düşüşe doğru giderken Barcelona transferinin kendisini nasıl ayağa kaldırdığını itiraf etti.

Aubameyang, 2022'de Arsenal'dan Barcelona'ya transfer oldu

Ailesinde sağlık sorunları yaşıyordu

Çok fazla alkol tüketmeye başlamıştı

NE OLDU? Ocak 2022'de Arsenal'dan Barcelona'ya transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, Katalan devine gitmeden önce yaşadığı psikolojik sorunları anlattı. Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle depresyona girdiğini söyleyen Aubameyang, Katalan devine transferinin kendisini ayağa kaldırdığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Pierre-Emerick Aubameyang şunları söyledi: "Barcelona'ya transfer olmadan önce ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle depresyona girmiştim ve çok fazla içmeye başlamıştım."

"Barcelona bana bir şans verdi ve bu konuda onlara hep minnettar olacağım. Oraya gittikten sonra futbol oynamaktan ve antrenmanlara gitmekten hiç bu kadar keyif almadığımı fark ettim. Hatta boş günlerimde bile takımla çalışmaya gidiyordum."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Aubameyang, Temmuz 2024'te 9 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Al-Qadsiah'a transfer oldu. Bir yıl önce Marsilya'ya Chelsea'den bedelsiz olarak katılmıştı. Barcelona formasını Ocak 2022'den Eylül 2022'ye kadar terleten Aubameyang'ı Katalan devi, Chelsea'ye 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı.