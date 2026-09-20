Real Madrid, Atletico Madrid'e karşı oynanan derbiyi yöneten hakem ekibine sert bir saldırı başlattı ve takımın Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada "felaket" olarak nitelendirdiği hakem kararlarına maruz kaldığını vurguladı.

Real Madrid, maçın ardından resmi bir açıklama yayımlayarak hakem Ortiz Arias'ı eleştirdi ve kararlarının, kraliyet ekibinin Atletico Madrid karşısında mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın gidişatını doğrudan etkilediğini öne sürdü.

Real Madrid açıklamasında şunları söyledi: "Real Madrid, ilk yarıda Romero ile Kang-in Lee'nin kırmızı kartlarını görmezden gelen Ortiz Arias'ın kararlarıyla damgasını vuran bir maçı kaybetti."

Kulüp açıklamasında şunları ekledi: "Real Madrid, Metropolitano Stadı'nda Ortiz Arias'ın felaket düzeyindeki hakem kararlarıyla lekelenen bir derbiyi kaybetti. Hakem, video teknolojisi ekranında pozisyonu incelemesine rağmen, Bellingham'ın dizine bastığı için Cuti Romero'yu ilk yarıda kırmızı kartla oyundan atmadı; Valverde'nin sol ayak bileğine bastığı için de Kang-in Lee'yi atmadı. İki karar da belirleyiciydi ve maç neticede ikinci yarıda Atletico Madrid'in lehine sonuçlandı."

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Real Madrid, kulübün öfkesini uyandıran ve maçın 35. dakikasında Jude Bellingham'ın Cuti Romero ile mücadeleye girdiği ilk olaya değindi. Kulüp şöyle açıkladı: "35. dakikada, ortak bir topta Bellingham topa Cuti Romero'dan önce ulaştı ve Atletico'nun savunmacısı sol ayağıyla ona faul yaptı."

Şunları ekledi: "Ortiz Arias başlangıçta oyuncumuza sarı kart gösterdi, ancak Trujillo Suárez onu pozisyonu video teknolojisi ekranında incelemeye çağırdı. İzledikten sonra, Bellingham'a verilen kartı iptal etti ve Atletico'nun savunmacısını oyundan atmak yerine ona sarı kart gösterdi."

Valverde pozisyonu Real Madrid'i öfkelendirdi

Kulüp, birkaç dakika sonra yaşanan bir başka olayda, özellikle Kang-in Lee'nin Fede Valverde'ye yaptığı müdahalede hakemin kararını da eleştirdi.

Real Madrid şöyle dedi: "Dokuz dakika sonra hakem, Valverde'nin sol ayak bileğine ayağıyla faul yapan Kang-in Lee'yi müdahalesi nedeniyle cezalandırmayarak ikinci bir vahim hata yaptı."

Şunları ekledi: "Ortiz Arias oyunu yakından takip ediyordu, ancak Atletico oyuncusuna kırmızı kartı, hatta sarı kartı bile göstermedi ve bu durumda Trujillo Suárez onu uyarmadı."

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Real Madrid hakem kararlarını karşılaştırıyor

Kulüp açıklamasını, hakemin 50. dakikada Dean Huijsen'in Giuliano Simeone'ye yaptığı müdahalenin ardından Atletico Madrid lehine penaltı vermesine değinerek tamamladı.

Real Madrid şöyle dedi: "50. dakikada hakem Ortiz Arias, Huijsen'in Giuliano'ya yaptığı faul nedeniyle penaltı verdi ve Real Madrid oyuncusuna sarı kart gösterdi."

Şunları ekledi: "Trujillo Suárez'in uyarısının ardından hakem pozisyonu video teknolojisi ekranında inceledi ve bu kez Huijsen'i oyundan atmaya karar verdi."