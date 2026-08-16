Arjantinli Julian Alvarez'in geleceğine ilişkin dosya, transfer piyasasının son günlerinde anlaşmanın dengelerini yeniden bozabilecek yeni bir gelişmeye sahne oldu. beIN Sports'un Barcelona muhabiri Basel Tabal'ın açıkladığına göre, Atletico Madrid forveti, teknik direktör Mikel Arteta'nın İngiliz kulübüne katılması için bizzat devreye girmesine rağmen Arsenal'a transfer olmayı reddetti.

Tabal'a göre, Atletico Madrid, Alvarez'in Arsenal'a gitmesine karşı çıkmazken oyuncu bu seçeneği reddetmekte ısrar ediyor. Bu durum, özellikle Arjantinli forvetin tercih ettiği rota olan Barcelona'ya transfer olma isteğinde hâlâ ısrarcı olması nedeniyle Madrid ekibini zor bir konuma sokuyor.

Bu gelişmeler, Alvarez ile Atletico arasında giderek tırmanan bir krizin uzantısı olarak geldi. Kriz, oyuncunun Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılımı sırasında "hayali" olarak nitelendirdiği şeyi gerçekleştirmek için kulüpten ayrılmak istediğini açıklamasının ardından başlamıştı. Bu açıklamalar, geniş çapta Barcelona'ya transfer olma isteği şeklinde yorumlanmıştı.

Alvarez, Atletico yetkilileri ve geleceğiyle ilgili kişilerle görüştüğünü ve ayrılmanın herkes için en iyi seçenek olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Bu durum, Barcelona, Arsenal ve diğer kulüplerin kendisini kadrosuna katma ilgisi eşliğinde hizmetleri için geniş bir yarışın kapısını açmıştı.

Ancak kriz, oyuncunun ayrılma isteğinde son bulmadı; zira Atletico, özellikle İspanya Ligi'ndeki doğrudan bir rakibini güçlendirmek istemediği için Barcelona'ya transferini kolaylaştırmayı reddeden tutumunda ısrar ediyor.

Buna karşılık, Alvarez'in Arsenal'a transfer olması fikri Madrid kulübü yönetimi tarafından daha kabul edilebilir görünüyor. Bu da Arteta'nın oyuncuyu İngiliz projesine bizzat ikna etmeye çalışmasını açıklıyor.

Son raporlar, Arsenal'ın oyuncunun Barcelona'ya transfer olmayı tercih ettiğini bilmesine rağmen Alvarez'e hâlâ güçlü bir ilgi duyduğunu, İngiliz kulübünün ise anlaşmayı kendi lehine tamamlamak için forvet ile Atletico arasındaki ilişkinin karmaşıklığından yararlanmaya çalıştığını gösteriyor.

Alvarez'in antrenmanlara dönmesiyle Atletico açısından durumun hassasiyeti artıyor. AS gazetesinin bildirdiğine göre kulüp, oyuncudan özür dilemesini ve takımla çalışmaya odaklanmasını bekliyor; ayrıca geleceğiyle ilgili spekülasyonların sürmesine rağmen yönetimin Barcelona'ya ayrılışı konusunda müzakere açma niyetinde olmadığı vurgulanıyor.

Buna karşılık Barcelona da son derece karmaşık bir denklemle karşı karşıya; zira Katalan kulübü, Alvarez'i hücum hedefleri arasına koyuyor ve oyuncu da onun formasını giymeyi tercih ediyor. Ancak anlaşmanın tamamlanması, öncelikle Atletico'nun tutumunun aşılmasını gerektiriyor; buna ek olarak anlaşmayı kulübün kasasına ağır kılan mali boyutlar da söz konusu.