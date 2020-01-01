Transfer

Atletico Mineiro, Mariano'yu resmen açıkladı

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Mariano Galatasaray
AA
Atletico Mineiro Başkanı, Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun resmi olarak takıma katıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona erdiği için Galatasaray'a veda eden Brezilyalı Mariano'nun yeni takımı belli oldu.

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara, Brezilyalı futbolcunun transferini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Camara, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni başarılar için güçlü bir ekip kurmaya devam ediyoruz. Aramıza hoş geldin Mariano!" ifadelerini kullandı.

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    2008-09 sezonunda Atletico Mineiro'da oynayan Mariano, daha sonra Fluminense, Bordeaux, Sevilla ve Galatasaray'da forma giydi.

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