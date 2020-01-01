Atletico Mineiro, Mariano'yu resmen açıkladı

Atletico Mineiro Başkanı, Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun resmi olarak takıma katıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona erdiği için 'a veda eden Brezilyalı Mariano'nun yeni takımı belli oldu.

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara, Brezilyalı futbolcunun transferini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Camara, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni başarılar için güçlü bir ekip kurmaya devam ediyoruz. Aramıza hoş geldin Mariano!" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Estamos montando um time forte para brigar por títulos. Isso incomoda muito, mas precisamos pensar exclusivamente no Galo. E vem mais um grande reforço: seja bem-vindo, Mariano! #AquiÉGalo — Sergio Sette Camara (@camara_sette) July 30, 2020

2008-09 sezonunda Atletico Mineiro'da oynayan Mariano, daha sonra Fluminense, , ve Galatasaray'da forma giydi.