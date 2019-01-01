Atletico Madrid'ten Joao Felix'e 126 milyon euro

Benfica, 19 yaşındaki genç yıldızı Joao Felix için Atletico Madrid'in 126 milyon euro'luk teklif yaptığını doğruladı.

, uzun süredir kadrosuna katmak istediği oyuncu Joao Felix için 'ya 126 milyon euro'luk teklif yaptı.

İspanyol ekibi, bu transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Antoine Griezmann'ın yerini 19 yaşındaki forvet ile doldurmak istiyor. Benfica ise Felix'in 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini peşin istiyordu. Atletico Madrid yönetimi, 126 milyon euro'yu tek seferde değil taksitler halinde ödemeyi teklif etti.

Henüz teklifi kabul etmeyen Benfica, değerlendirme sürecinin ardından aldığı kararı yakın zamanda duyurması bekleniyor.

Benfica formasıyla 2018-19 sezonunda toplam 43 maça çıkan Portekizli futbolcu, 20 gol atıp 11 asist yaparak ön plana çıkmıştı. Genç yaşına rağmen şimdiden ile kıyaslanan Felix, yalnızca Atletico Madrid'in değil Avrupalı birçok büyük kulübün ilgilisini üzerinde topladı.