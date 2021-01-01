Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa, Benfica yolunda

Aralık ayında Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya Portekiz'in köklü ekibi Benfica'dan teklif var.

Kış transfer döneminin başlamasına birkaç gün kala çıkan haberler oldukça şaşırtıcıydı. Tecrübeli golcü Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılıyordu. Fakat asıl şaşırtıcı olan transfer dönemi içinde yaşananlardı. Costa, hiçbir kulüple anlaşamadı ve takımsız kaldı.

Goal'ün edindiği bilgiye göreyse bugünlerde Costa için ciddi bir teklif var. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica, golcü oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Diego Costa'nın Avrupa'nın dev kulüpleriyla anlaşması biraz zor. Zira Atletico'dan ayrılırken yapılan anlaşma gereği, Costa'nın Madrid ekibinin La Liga'daki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki doğrudan rakipleriyle sözleşme imzalaması halinde maliyet artacak. Bu yüzden de golcü oyuncu, ayrılığın hemen ardından ülkesi Brezilya'ya gitti. Fakat adı birçok takımla anılsa da orada da aradığını bulamadı.

Benfica, Diego Costa'ya ne kadar önerdi?

Diego Costa'nın ilk tercihi Brezilya'dan önce Avrupa'da oynamak. Benfica, bu konuda oyuncuyu tatmin edebilir. Portekiz kulübü, yıldız isme yıllık üç milyon Euro'luk bir sözleşme önerdi. Buna bonuslar dahil edilince Costa'nın kazancı daha da artıyor. Avrupa'da transfer dönemi sona erdiği için Costa'nın her şekilde Haziran ayına kadar beklemesi gerekiyor.

Benfica'nın ekonomik durumu

Benfica, son bir senede adeta kabus yaşadı. 2018-19 sezonunu şampiyon olarak bitiren kulüp, 2019-20 sezonuna da çok iyi başladı. Fakat pandemiden hemen önce başlayan puan kayıpları, pandemiden sonra artarak devam etti. Uzun bir süre önde götürdüğü sezonu Porto'nun beş puan gerisinde ikinci olarak bitirdi.

Bu sezon ise daha da kötü geçiyor. Benfica, 21 maç sonunda topladığı 42 puanla ligde dördüncü sırada bulunuyor. Lider Sporting'in 16 puan gerisinde olması şampiyonluğun bu sezon da gelmeyeceğinin göstergesi. Lizbon kulübü 2008-09 sezonundaki üçüncülüğünden bu yana ilk ikiden hiç düşmemişti.

Öte yandan ligde takımın en golcü ismi olan Haris Seferovic sadece 9 gol atabildi. Bu da hücum hattındaki sorunları açığa vuran bir istatistik olarak göze çarpıyor.

Diego Costa'nın kariyeri

Diego Costa, Portekiz'e yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, Avrupa'daki ilk çıkışını Braga'da gerçekleştirmişti. Buradan Atletico Madrid'e transfer oldu ama Madrid kulübündeki ilk dönemi pek parlak değildi. Zaten o dönemde Atletico da ligin orta sıralarında yer alan bir takımdı. Birkaç sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Costa, 2011'den sonra kendini göstermeye başladı ve Atletico ile beraber çıkışa geçti.

2013-14 sezonunda La Liga'yı kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımın en golcü oyuncuydu. 52 maçta attığı 36 gol onu Chelsea'ye taşıdı. Londra ekibinde üç sezonda iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Madrid'e geri döndü. Son 3.5 sezonunda Atletico Madrid forması giydikten sonra, Aralık ayında kulüpten ayrıldı.