Atletico Madrid'de iki futbolcunun testi pozitif çıktı

Atletico Madrid, Diego Costa ve Santiago Arias'ın yaptırdıkları testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 'da 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid'deki tesislerde toplandığı bildirildi.

Teknik heyet ve futbolcuların PCR (moleküler tanı) testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias'ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı.