NE OLDU? Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldıktan sonra çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Ve Yannick Carrasco dramatik bir penaltı kaçırdı. Ancak Simeone, bu çok zor bir durum olmasına rağmen, kulüpteki görevine devam edeceğini ve bir sonraki sezonda kupayı kazanmak için taze bir güçle geri döneceklerine dair söz verdi.

NE DEDİLER: Simeone, "Leverkusen maçından sonra kulüpteki en zor anımı yaşadım. Bu kesinlikle benim en zor anımdı.

"Şampiyonlar Ligi gibi ihtiyacımız olan bir şeyi almak için bu kulüpte kalmaya devam edeceğim" dedi maçtan sonra gazetecilere.

BÜYÜK RESİM: Atletico böylece, 10 yıl içerisinde elit kıtasal rekabetin eleme aşamalarına ikinci kez geçemedi.

Bu kupa, Atletico'daki görev süresi boyunca La Liga ve Copa del Rey de dahil olmak üzere kupalar kazanmış olan Arjantinli hocanın rüyalarını süslemeyi sürdürüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA: