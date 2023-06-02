Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, her zaman en iyi oyuncuları Real Madrid'in transfer ettiğini söylüyor.

Kylian Mbappe, Real Madrid ile temasta

2024'te İspanya'nın başkentinin yolunu tutabilir

Simeone bu hamlenin gerçekleşeceğini söylüyor

NE OLDU? Kylian Mbappe gelecek sezon PSG'de kalacağına dair söz verse de 2023-24 sezonunun ardından ücretsiz olarak takımdan ayrılabilir. Real Madrid'in geçen yaz onu kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı biliniyor. Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone ise Kylian Mbappe'nin eninde sonunda Santiago Bernabeu'nun yolunu tutacağını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? COPE'a konuşan Diego Simeone, Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında şunları söyledi: "Kylin Mbappe'yi, Real Madrid'de görüyor muyum? Evet, en iyi oyuncuları her zaman Real Madrid transfer etmiştir. Real Madrid'de Mbappe'yi, Barcelona'da da Messi'yi izlemek La Liga için harika olur."

DAHA FAZLASI: Carlo Ancelotti'ye çok saygı duyduğunu söyleyen Simeone bir gün kendisiyle yakınlaşmayı diledi: "Bir noktada Ancelotti ile tanışmak isterim. Bence o olağanüstü bir insan, onu seviyorum. Belki bir Brezilyalı oyuncu hakkında konuşmak için bir araya gelebiliriz (gülerek).

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