Dünyaca ünlü teknik direktör devre arasında 22 milyon euroya aldırdığı genç oyuncuya Arda Güler'i örnek gösterdi.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone genç oyuncusu Arthur Vermeeren’in kulüpteki zorlu başlangıcına değindi. Kış transfer döneminde takıma katılan 19 yaşındaki oyuncunun takıma uyum süreci bir hayli zor geçerken, Arjantinli teknik direktör genç oyuncunun durumunu Arda Güler üzerinden açıkladı.

Arda'yı örnek gösterdi

Vermeeren’in henüz çok genç bir oyuncu olduğunun altını çizen Simeone, “Arthur genç bir oyuncu ve büyük bir gelecek onu bekliyor. Real Madrid’deki Arda Güler ve Barcelona’daki Vitor Roque örneklerine bakın. Arthur da onlar gibi oynamak zorunda. Bu oyuncuların kullanılabilecekleri maçlar da var kenarda beklemeleri gereken karşılaşmalar da” dedi.



Belçika ekibi Royal Antwerp’den 22 milyon euro karşılığında transfer edilen 2005 doğumlu oyuncu geride bıraktığımız sezonda takımının Belçika Ligi’ndeki şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı. Son dönemde Domenico Tedesco tarafından Belçika A Milli Takım kadrosuna da dahli edilen Vermeeren, Atletico Madrid formasıyla sadece 85 dakika süre bulabildi.