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Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga maç ön izlemesi

La Liga
Atletico Madrid
Real Madrid
K. Mbappe

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki LaLiga derbisine kapsamlı maç ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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La Liga - Hafta 7
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid ile Real Madrid maçı 20 Eylül 2026'da EST ile 10.15'te ve GMT ile 14.15'te başlayacak.

Formda Real, son dakika kahramanlığının ardından Atleti deplasmanına gidiyor

Real Madrid, son maçında Elche deplasmanında 3-2 kazandığı nefes kesen karşılaşmada üç puanı ancak Carlos Espi'nin uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle alabildi. 21 yaşındaki İspanyol, ağustosta Espanyol karşısındaki kahramanlığının ardından bu sezon 90. dakika ve sonrasında ikinci kez galibiyet golü attı. Real Madrid bu sezon kusursuza yakın bir performans sergiledi ve tüm kulvarlarda oynadığı yedi maçın altısını kazandı. Tek pürüz, etkileyici bir Real Betis takımına karşı alınan 1-0'lık yenilgi oldu.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Atleti yeniden rayına oturmuş görünüyor

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, ligde Bilbao'ya ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı aldığı iki maçlık mağlubiyet serisini, LaLiga'da Real Sociedad ve Osasuna galibiyetleriyle geride bıraktı. Hücumda da ritim bulan ekip, bu iki galibiyette yedi gol kaydetti. Bu iki zaferde altı farklı oyuncu skora katkı yaptı; bunlar arasında her iki maçta da ağları havalandıran Kanadalı kiralık Jonathan David de vardı. Pazar gününün ev sahibi, maç öncesinde Real'in yalnızca iki puan gerisinde.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

  • Son üç resmi karşılaşmanın tamamında iki takım da gol attı.
  • Arda Guler, bu sezon LaLiga'da yarattığı sekiz büyük fırsatla zirvede yer alıyor.
  • Atleti, Pablo Barrios ve Julian Alvarez'den hâlâ yoksun, ancak Alexander Sorloth antrenmanlara döndü.
  • Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo, deplasman ekibinde uzun süreli eksikler arasında yer alıyor.
  • Kylian Mbappe, LaLiga'da doğrudan dokuz gole katkı yaptı; yalnızca Barcelona'dan Raphinha'nın katkısı daha fazla (12).
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Takım haberleri ve kadrolar

Atletico Madrid vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • D. Simeone

Julian Alvarez'in kas zorlanması nedeniyle derbide forma giyemeyecek olması, Diego Simeone'nin hazırlıklarına darbe vurdu. Atletico teknik direktörünün şu an için doğrulanmış başka bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve kadroyla ilgili yeni güncellemelerin maç saatine daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Jose Mourinho, Real Madrid tarafında üç as oyuncusundan yoksun plan yapmak zorunda; Eder Militao, Rodrygo ve Ferland Mendy'nin sakat olduğu belirtiliyor. Deplasman ekibi adına kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve şu aşamada kadroyla ilgili ilave bir güncelleme de doğrulanmış değil.

Form durumu

ATM

ATM - Form

SEV
K1-3
ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
K0-3
OSA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
RMA

RMA - Form

MAL
K4-0
BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Atletico Madrid bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Son maçında La Liga'da Real Sociedad deplasmanında 3-0 gibi net bir galibiyet alan ekip, bu sonucun öncesinde kendisini 3-0 yenen Athletic Bilbao'ya ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a kaybetmişti. Atletico bu beş maçta dokuz gol atarken sekiz gol yedi. Sociedad deplasmanındaki galibiyet, üst üste gelen yenilgiler serisini bitirdi ve Simeone'nin ekibine zamanında gelen bir özgüven takviyesi sağladı.

Real Madrid ise son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı. Son sonuçları, La Liga'da Rayo Vallecano karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyetti; ayrıca bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a karşı 2-1 kazandılar. Tek yenilgileri, La Liga'da Real Betis deplasmanında 1-0'lık skorla geldi. Madrid bu beş karşılaşmada 11 gol attı ve dört gol yedi; özellikle son haftalarda hücum üretkenliği dikkat çekti.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
Süper Kupa
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
9Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Mart 2026'da La Liga'da oynandı ve Real Madrid Bernabeu'da 3-2 kazandı. Son beş kafa kafaya mücadelede Real Madrid üç kez galip gelirken, Atletico bir galibiyet aldı; bu galibiyet Eylül 2025'te La Liga'da sahasında elde ettiği 5-2'lik sonuçtu. Atletico'nun bir diğer galibiyeti ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Real Madrid bu beş karşılaşmada 10 gol atarken, Atletico 11 gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
K
K
K
K
K
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
K
K
K
K
K
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
6411146+813
K
K
K
K
B
4
SevillaSevillaSEV
641196+313
K
K
B
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
540176+112
K
K
K
K
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
K
K
K
K
B
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
K
B
K
K
B
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
K
K
B
K
K
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
B
K
K
K
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
K
K
K
K
K
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
K
K
K
K
B
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
K
K
B
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
K
K
K
K
K
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
K
B
K
B
K
15
GetafeGetafeGET
512236-35
B
B
K
K
K
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
B
B
B
K
K
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
K
K
K
K
K
18
MalagaMalagaMAL
503228-63
B
B
K
B
K
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
K
K
K
B
B
20
ElcheElcheELC
6024816-82
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

La Liga'da Atletico Madrid şu anda dördüncü sırada yer alırken, Real Madrid bu karşılaşma öncesinde ikinci basamakta bulunuyor.

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