Atletico Madrid, Premier Lig'den çılgın bir transfere hazırlanıyor

Atlético Madrid, Manchester City'nin İngiliz kanat oyuncusu 30 yaşındaki Jack Grealish'i kadrosuna katmak için karmaşık müzakerelere girişmeye hazırlanıyor. Bu transfer, mevcut yaz transfer döneminin en çılgın ve en karmaşık anlaşması olabilir; sportif direktör Mateo Alemany ise transferi tamamlamak için devasa mali zorluklarla karşı karşıya.

İngiliz "The Sun" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Grealish, Atlético Madrid'in radarına girmiş durumda. Zira oyuncu, Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın planlarında artık yer almıyor; özellikle Everton'a yaptığı kiralık döneminin sona ermesinin ardından bu durum, oyuncunun Etihad Stadyumu'ndan nihai ayrılığının önünü açıyor.

Simeone anlaşmaya onay veriyor

Alemany, İngiliz oyuncunun transferi için teknik direktör Diego Pablo Simeone'nin onayını aldı. Arjantinli teknik adam, Birminghamlı oyuncunun kendi oyun anlayışına tam anlamıyla uyum sağlayacağına, sol kanatta oynayacağına, hatları birbirine bağlayacağına ve hücumun son üçlü bölgesinde teknik bir dokunuş katacağına inanıyor.

Bu hamle, Alemany'nin şampiyonlukları geri kazanabilecek bir takım kurma yönündeki iddialı planı kapsamında geliyor. Zira Rojiblancos, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Kral Kupası finalinden ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinden elenmiş, ayrıca La Liga'ya da erken veda etmişti.

Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand ve Kang-in Lee'nin transferlerinin ardından Alemany, iyi bir sezonu şampiyonluklarla dolu bir sezona dönüştürmelerini engelleyen boşluğu doldurma çabasıyla bir sonraki büyük hamlesi olan Grealish transferi için hazırlanıyor.

Devasa mali zorluklar

Ancak Atlético Madrid'in karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, transferin fahiş mali maliyetlerinde yatıyor. Zira Grealish, 2021 yazında Aston Villa'dan 117,5 milyon euro karşılığında Manchester City'ye katılmış ve kulüpten ayrılışını zorlaştıran devasa bir sözleşmeye imza atmıştı.

Atlético Madrid, şu ana kadar oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunma konusundaki kararını netleştirmiş değil. Bunun nedeni, transferi Alemany için gerçek bir zorluk hâline getiren fahiş mali maliyetler. Kiralama, satın alma opsiyonu ya da maaş paylaşımı anlaşması, transferi tamamlamak için en uygun çözümler olabilir.

İngiliz kanat oyuncusu için kıyasıya rekabet

Atlético Madrid, Grealish'i kadrosuna katmak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Everton ve Aston Villa oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Suudi Ligi ve Amerika Ligi'ndeki bazı kulüpler de kendisine çok daha yüksek mali teklifler sunabilir.

Atlético Madrid'in oyuncuyu sportif projesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkânı ve Simeone'nin kadrosunda lider bir rol konusunda ikna etmesi gerekiyor; bu da Alemany'den üst düzey müzakere becerileri talep ediyor.

Karmaşık müzakerelerin uzmanı Alemany

Balear Adaları kökenli üst düzey yönetici Mateo Alemany, karmaşık müzakereler ve transfer döneminin kapanmasına yaklaşırken fırsatları yakalama konusunda bir uzman sayılıyor. Eğer Manchester City oyuncudan vazgeçmeye karar verir ve tatmin edici bir teklif almazsa, Atlético harekete geçmek için uygun anı bekleyebilir.