Atlético Madrid, Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu transferinde somut bir ilerleme kaydetti

Atlético Madrid, Güney Koreli yıldız Kang-in Lee ile ilk anlaşmaya vardı; bu gelişme, devam eden yaz transfer döneminde oyuncunun "Roji Blancos"a transfer olmasının önünü açıyor.

İspanya'nın güvenilir radyo kanalı "Cadena SER"e göre, Atlético Madrid şimdi tüm detayları netleştirmek ve sözleşmeyi resmi olarak tamamlamak için Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile transferin mali değeri konusunda müzakere etmek gibi kritik bir adımın eşiğinde.

Fransız "L'Équipe" gazetesi daha önceki haberlerinde, Paris Saint-Germain teknik ekibinin, yeni teknik direktörün felsefesine uygun yeni seçenekler arayışı içinde, gelecek sezon için hücum hattını yeniden yapılandırma planı kapsamında Koreli oyuncudan ayrılmaya meyilli olduğunu belirtmişti.

Bu gelişme, Kang In Lee'nin ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası finallerinde Güney Kore milli takımında yer alacağı bir dönemde geldi.

Güney Kore, Meksika, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. "Tiger Warriors", medyada yıldızlarının Avrupa kulüplerindeki geleceğine büyük ilgi gösterilirken, turnuvada olumlu sonuçlar elde etmeye çalışıyor.

25 yaşındaki Kang In Lee, hücum orta sahasında çeşitli pozisyonlarda oynayabilme yeteneği, yüksek teknik becerileri, oyun kurma yeteneği ve gol atma becerisiyle öne çıkan seçkin oyunculardan biri olarak görülüyor. Bu özellikleri, teknik direktörünün liderliğinde hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Atlético Madrid için onu cazip bir hedef haline getiriyor.