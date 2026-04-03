Atlético Madrid, Milano'da ava çıkıyor

Atlético Madrid, önümüzdeki yaz İtalya liginden önemli bir transferle savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Fichajes sitesine göre, Atlético Madrid şu anda Milan'da forma giyen 28 yaşındaki Ekvadorlu bek Permis Estupinan'ı kadrosuna katmaya odaklanmış durumda.

Atlético, Atalanta'dan transfer edilen bek Mateo Ruggeri'nin dalgalı performansı nedeniyle Estupinan'a yönelmeyi planlıyor. Ruggeri, teknik kadro nezdinde kendini tam olarak kanıtlayamadı.

Estupinan, teknik direktör Diego Simeone'nin uyguladığı taktiksel planlara uygun olarak, ofansif veya klasik bek olarak oynayabilir.

Daha önce Almería, Real Mallorca, Villarreal, Osasuna ve Granada formalarını giyen Estupinan için İspanya'ya dönüş şüphesiz büyük bir mutluluk olacaktır.



Getty Images

