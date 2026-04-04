Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Hansi Flick

Çeviri:

Atletico Madrid maçında Fleck'i kurtaran muhteşem geri dönüş

Transfers
H. Flick
J. Kounde
A. Balde
Barcelona
Atletico Madrid
La Liga
Almanya
Fransa
İspanya

Barcelona, La Liga liderliğini korumak için yeni bir galibiyet peşinde

Alman teknik direktör Hans Flick, bugün Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında Atlético Madrid ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Flick'in seçimlerinde, sakatlıklarından kurtulan Jules Koundé ve Alex Balde'nin sağlık raporu aldığı görüldü.

Barcelona, bugünkü maçta sakatlıkları nedeniyle Frenkie de Jong, Rafeina ve Andreas Christensen'den yoksun olacak.

Barcelona'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Juan Garcia - Cezni - Eder Alire.

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Defans: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Kounde - Eric Garcia - Xavi Espart.

Orta saha: Gavi - Pedri - Ferran López - Casado - Olmo - Bernal - Tommy.

Forvet: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Barge. Ayrıca

