Atletico Madrid maçında Fleck'i kurtaran muhteşem geri dönüş

Alman teknik direktör Hans Flick, bugün Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında Atlético Madrid ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
Flick'in seçimlerinde, sakatlıklarından kurtulan Jules Koundé ve Alex Balde'nin sağlık raporu aldığı görüldü.
Barcelona, bugünkü maçta sakatlıkları nedeniyle Frenkie de Jong, Rafeina ve Andreas Christensen'den yoksun olacak.
Barcelona'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Juan Garcia - Cezni - Eder Alire.
Defans: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Kounde - Eric Garcia - Xavi Espart.
Orta saha: Gavi - Pedri - Ferran López - Casado - Olmo - Bernal - Tommy.
Forvet: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Barge. Ayrıca
