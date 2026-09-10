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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Atletico Madrid'in kaptanı patladı: Alvarez'i rahat bırakın!

Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
J. Alvarez
Koke
Barcelona
İngiltere
İspanya
Arjantin

Koke'den öfkeli açıklamalar

Atletico Madrid'in İspanyol kaptanı Koke, takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Anfield'da Liverpool'a karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetle ilgili konuştu ve yaz transfer döneminde Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyen takım arkadaşı Julian Alvarez konusuna değindi.

Alvarez, Atletico'dan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından, Barcelona kulübünün ciddi ilgisi arasında yaz transfer döneminin merkezindeki isim olmuştu; ancak transfer sonunda gerçekleşmedi ve Madrid kulübü Arjantinli oyuncunun hizmetlerini elinde tuttu.

Koke, Liverpool maçının ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İlk yarıda son derece eksiksiz bir performans sergiledik, bir gol attık, ardından maçın gidişatını nasıl koruyacağımızı bildik. Beraberliği yakaladılar ve devre arasına girdik. Sonra ikinci yarıya biraz daha iyi başladılar ve ikinci golü attılar. Bundan sonra maça geri dönmek zordu."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Yüksek tempoda baskı yapan bir takım olduklarını biliyoruz ve maçı kendilerine uygun bir şekilde okudular. Oyunun temposunu artırmak bizim için uygundu, ancak beraberlik golünü bulamadık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne bir mağlubiyetle başlamış, ancak yarı finale ulaşmıştık. Şampiyonlar Ligi uzun bir sezon. Maçları kazanmayı çok istememize rağmen, birkaç gün önce Bilbao'da kaybettik ve bugün yeniden kaybettik. Bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz."

Alvarez konusuna ilişkin ise sözlerini şöyle noktaladı: "Hepimiz son derece yorgunuz, özellikle de o. Onun oynamasına, keyif almasına ve işini, yani futbol oynamayı yapmasına izin vermeliyiz. Hepiniz onu biraz kendi haline bırakmalısınız, çünkü bir bakıma yorucu bir yaz geçirdi. Bırakın elinden gelenin en iyisini yapsın."

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